Эксперт Тимашов рассказал, как автовладельцам снизить цены на запчасти

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Стоимость запчастей оказывает несколько воздействий на затраты на эксплуатацию автомобиля. В первую очередь, ремонт и обслуживание автомобилей становятся дороже. Во-вторых, цены на обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) также увеличиваются. В первом полугодии, стоимость ОСАГО выросла на 5-14%. Остается вопросом, будут ли цены на запчасти и комплектующие продолжать расти, и как можно сдержать этот рост, а также что происходит на рынке запчастей.

Фото: Openverse

Экспертское мнение директора по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Романа Тимашова указывает, что стоимость уникальных запчастей непосредственно зависит от курса валют. В сравнении с предыдущим годом, цены на них в среднем увеличились вдвое, а с начала 2023 года подорожали на 30-35%. Пока не видно предпосылок для снижения цен на запчасти в России. Однако одним из факторов, который мог бы помочь стабилизировать рост цен, является изменение логистических маршрутов поставки, сообщает "За рулем".

В условиях снижения курса рубля прошлым летом, цены на запчасти поднялись примерно на 20%. Если рубль останется слабым по отношению к доллару, стоимость импортных комплектующих может продолжить расти. В то же время, ситуация с наличием запчастей и расходных материалов в России немного улучшилась, хотя возникают трудности с поставкой сложных узлов, таких как двигатели в сборе, головки блока цилиндров и агрегаты трансмиссии. Ожидание таких деталей может занять от 60 дней до 6 месяцев.