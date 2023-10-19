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Эксперты рассказали, как не стать жертвой скрученного пробега

1:38
Авто

Многие покупатели не новых автомобилей  обращают особое внимание на пробег, чтобы не оказаться в коварной ловушке. Недобросовестные продавцы часто снижают показания одометра, создавая иллюзию менее наезженного автомобиля. Этот обман называется "скруткой". Эксперты предостерегают от таких махинаций и предоставляют советы, как избежать нежелательных сюрпризов при покупке подержанного автомобиля.

Эксперты рассказали, как не стать жертвой скрученного пробега
Фото: Wikipedia

Для определения наличия "скрутки" рекомендуется проверить данные в паспорте транспортного средства и сравнить их с показаниями одометра. Также следует обращать внимание на расположение цифр на одометре: если они выглядят неестественно или смазаны, это может быть признаком манипуляций с одометром. Кроме того, запрос истории автомобиля в специальных сервисах и внимательный осмотр шин могут помочь распознать недобросовестных продавцов.

Эксперты отмечают, что некоторые автомобильные бренды и модели более подвержены скрутке одометра, чем другие. В частности, автомобили брендов Skoda, Renault, Volkswagen, Ravon и УАЗ оказались наиболее уязвимыми. С другой стороны, автомобили брендов Chery, Mazda, Honda и Lifan имеют меньше изменений в пробеге, и их покупка считается более надежной.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на премиальные автомобили, такие как Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi, которые чаще всего имеют наименьшие изменения в пробеге.

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10 советов ПРОВЕРКИ ПРОБЕГА автомобиля. Выявляем скрученный и смотанный пробег
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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