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Страховая компания назвала самые часто угоняемые автомобили в России в 2023 году

1:17
Авто

В России в текущем году особенно часто становились жертвами угона автомобили марок Toyota и Hyundai. Согласно данным страховой компании "Согласие", доля угнанных автомобилей этих брендов составила 15,1% и 12,1% от общего числа случаев угона соответственно.

Страховая компания назвала самые часто угоняемые автомобили в России в 2023 году
Фото: Openverse

Что касается конкретных моделей, то наиболее часто угоняли кроссовер Toyota RAV4, а также седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Tucson, Creta и Palisade. Также в числе популярных среди угонщиков автомобилей оказались Kia K5, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, LADA Granta, Skoda Rapid и Audi A6. Среди премиальных автомобилей особую привлекательность для угонщиков представляли Genesis GV80 и Porsche Cayenne.

Отмечается, что угонщики отдавали предпочтение автомобилям, произведенным в 2021 и 2022 годах. Эти годы производства приходятся на 15,1% общего числа случаев угона. При этом следует заметить, что с возрастом автомобили становились менее привлекательными для потенциальных угонщиков.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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