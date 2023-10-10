HotCars назвал самые мощные атмосферные двигатели: вплоть до 485 лошадиных сил

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный ресурс HotCars выпустил рейтинг лучших атмосферных двигателей, в котором присутствует десять наиболее впечатляющих моторов. Вот список:

Фото: openverse.org

Lamborghini 5.2L V10

Chevrolet LT6 5.5L V8

Ford 5.0L Coyote V8

Lamborghini L545 6.5L V12

Lexus 2UR-GSE 5.0L V8

Porsche MA2.75 4.0L Flat-6

Ferrari F140 6.5L V12

Третье место рейтинге занял Chevrolet LT1 6.2L V8, который развивает мощность в 455 лошадиных сил и устанавливается в Chevrolet Camaro SS. Этот двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 96 километров в час всего за четыре секунды, сообщает "За рулем".

На втором месте в рейтинге находится Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, который используется в Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Завершает тройку лидеров Chrysler HEMI 6.4L V8, который обладает мощностью в 485 лошадиных сил. Сравнивая атмосферные двигатели с турбонаддувными, стоит отметить, что атмосферные моторы обеспечивают более постоянный и плавный выход мощности, а также радуют истинных ценителей своим звуком.

Тем не менее, в свете строжающихся норм по выбросам, многие автопроизводители по всему миру постепенно переходят к более экологичным двигателям, отказываясь от атмосферных моторов.