Автомобильный ресурс HotCars выпустил рейтинг лучших атмосферных двигателей, в котором присутствует десять наиболее впечатляющих моторов. Вот список:
Третье место рейтинге занял Chevrolet LT1 6.2L V8, который развивает мощность в 455 лошадиных сил и устанавливается в Chevrolet Camaro SS. Этот двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 96 километров в час всего за четыре секунды, сообщает "За рулем".
На втором месте в рейтинге находится Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, который используется в Toyota GR86 и Subaru BRZ.
Завершает тройку лидеров Chrysler HEMI 6.4L V8, который обладает мощностью в 485 лошадиных сил. Сравнивая атмосферные двигатели с турбонаддувными, стоит отметить, что атмосферные моторы обеспечивают более постоянный и плавный выход мощности, а также радуют истинных ценителей своим звуком.
Тем не менее, в свете строжающихся норм по выбросам, многие автопроизводители по всему миру постепенно переходят к более экологичным двигателям, отказываясь от атмосферных моторов.
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