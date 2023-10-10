После снижения цен Tesla Model 3 стоит как Toyota Corolla

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Илон Маск запустил последний этап снижения цен на электрические автомобили, сравнив их с бензиновыми машинами. Теперь "базовая" версия Model 3 доступна по цене 38 990 долларов (3,9 миллиона рублей), до учета налогов и дополнительных сборов. Эта цена на 8700 долларов ниже средней цены на автомобили в США. Однако такая стратегия может обойтись Илону Маску дорого: инсайдеры предсказывают убытки компании в размере до 1,2 миллиарда долларов в год.

Фото: Openverse

После недавнего снижения цен стартовая цена Tesla Model 3 оказалась на 6500 долларов ниже, чем у BMW 3 серии и на 5800 долларов ниже, чем у базового Mercedes-Benz C-Class. При учете налоговых льгот в размере 7500 долларов на покупку электрокара, Model 3 может быть сравнима по цене с Toyota Corolla. Однако, даже с учетом льгот, розничная цена Model 3 все равно заметно превышает стоимость Corolla, но с течением времени эксплуатационные расходы компенсируют эту разницу.

Например, Toyota Corolla можно приобрести за 21 900 долларов, но расходы на бензин и другие операционные издержки за три года увеличат общую стоимость до примерно 26 850 долларов. В то время как цена Model 3 благодаря льготам и экономии на топливе составит около 26 490 долларов при эксплуатации в штате Нью-Йорк, где владельцам электрокаров предоставляются дополнительные 2000 долларов налоговых льгот, сообщает motor.ru.

В других регионах США итоговая стоимость после трех лет использования может быть другой. Кроме того, Tesla также снизила цены на более дорогие модели, такие как Model S и Model X, до исторического минимума. Но такая стратегия обходится компании дорого.

По прогнозам аналитиков, Tesla будет терпеть убытки в размере 1,2 миллиарда долларов в год, начиная с 2024 года.