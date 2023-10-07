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Porsche придумал оригинальный способ борьбы с перекупами

2:06
Авто

Фрэнк Мозер, курирующий модельные ряды Porsche 718 и 911, объявил, что будет заключено соглашение с покупателями лимитированной юбилейной специальной серии Porsche 911 S/T. Это решение было принято в ответ на неожиданно высокий спрос на лимитированное купе, который привел к перебоям в поставках. Чтобы противостоять перепродаже и спекуляции, Porsche принимает беспрецедентные меры. Клиенты, приобретающие Porsche 911 S/T, первоначально будут пользоваться им на временной основе и получат полные права собственности только через 12 месяцев.

Porsche придумал оригинальный способ борьбы с перекупами
Фото: Openverse

Объем производства Porsche 911 S/T ограничен 1963 единицами, а для североамериканского рынка выделено еще меньше. В США Porsche потребует от покупателей соблюдать эти условия. Такой подход вызвал скептицизм у журналистов, поскольку, по-видимому, он задерживает появление Porsche 911 S/T на вторичном рынке. Однако у Porsche есть свои причины: годичный срок позволяет Porsche выполнить все производственные обязательства, и это может помочь смягчить первоначальное волнение.

Porsche 911 S/T special edition был представлен в августе и может похвастаться такими характеристиками, как уменьшенный вес, атмосферный шестицилиндровый двигатель, механическая коробка передач и бескомпромиссное шасси, заимствованное у версии GT3. Различные автопроизводители используют различные стратегии противодействия покупателям, которые занимаются перепродажей своих автомобилей с целью получения прибыли. Например, Ferrari и Rolls-Royce пожизненно запрещают таким клиентам заказывать эксклюзивные специальные издания. Chevrolet, с другой стороны, первоначально аннулирует гарантии для реселлеров, а затем выплачивает им 5000 долларов за год владения новым Corvette Z06 в качестве контрмеры.

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ТРИЛЛЕР ГОДА: Porsche Cayenne за 7 750 000 рублей, Ортодоксальный Перекуп, Сузуки и Алкоголь
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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