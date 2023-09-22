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Эксперт перечислил основные недостатки нового кроссовера "Москвич 3"

2:03
Авто

Как известно, новый кроссовер "Москвич 3" считается полным аналогом модели JAC JS4. Основные различия между этими автомобилями заключаются лишь в маркировке и интерфейсе мультимедийной системы. Таким образом, российская модель переняла у своего китайского аналога как позитивные, так и негативные черты. При сравнении с конкурентами, количество последних оказывается значительно выше.

Эксперт перечислил основные недостатки нового кроссовера "Москвич 3"
Фото: Wikipedia

Одним из недостатков "Москвича 3" можно назвать его низкий уровень локализации, что привело к нескольким значительным повышениям цены из-за нестабильного курса. Даже китайские производители, поставляющие в Россию автомобили, смогли избежать таких резких изменений.

Вторым важным недостатком связано с подвеской. Несмотря на то, что об этом говорят редко, "Москвич 3" не может похвастаться таким же комфортом, как его аналоги, такие как Geely Coolray и Haval Jolion. Автомобиль не способен эффективно смягчать большинство неровностей дороги, что создает ощущение постоянной дорожной вибрации в салоне. Кроме того, из-за неправильной настройки подвески пассажиры заднего ряда могут почувствовать дискомфорт при активной езде. Учитывая, что "Москвич 3" ориентирован на городскую эксплуатацию, это становится важным аспектом.

Третьим недостатком является отсутствие полного привода. Несмотря на свое российское происхождение, этот кроссовер не предоставляет полного привода, что может вызвать удивление, учитывая, что его ожидают эксплуатировать в различных условиях.

Тем не менее, стоит отметить, что у автомобиля есть и свои преимущества. Водители высоко ценят сочетание механической коробки передач и турбодвигателя. Кроме того, даже небольшие ремонты могут быть проделаны в течение разумного времени, поскольку детали для "Москвича 3", скорее всего, поставляются из Китая.

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ВСЯ ПРАВДА про новый МОСКВИЧ 3!!! Этого НЕ расскажет ДАВИДЫЧ…
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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