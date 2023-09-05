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"Урал" представил электрический грузовик

1:08
Авто

Унифицированная конструкция шасси с 4x2 колесной формулой и массой 8100 кг может перевозить до 11 тонн груза и легко подходит для установки различных типов надстроек, таких как фургоны, самосвалы и бортовые платформы, а также для коммунальной техники.

"Урал" представил электрический грузовик
Фото: openverse.org

Этот электромобиль оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 130 кВт, что обеспечивает низкий уровень шума и отсутствие выбросов вредных веществ. Благодаря литий-железо-фосфатным батареям емкостью 250 кВт⋅ч, эта машина имеет запас хода около 300 км. Время заряда переменным током составляет не менее 14 часов.

Одной из важных особенностей конструкции электромобиля является пневматическая подвеска заднего моста, сообщает 5koleso. ru.

Эта перспективная линейка автомобилей и шасси с электроприводом охватывает ключевые области применения в городских коммунальных службах, логистике, строительстве и энергетике.

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"Урал" сделал свою "Шишигу" и грузовик с автоматической КПП / Форум Армия 2021
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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