Южнокорейские компании помогут производству Lada на АВТОВАЗе

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АВТОВАЗ столкнулся со значительными трудностями при производстве модели Lada Largus. Несмотря на то, что в течение длительного времени автомобиль производился в России, выяснилось, что многие комплектующие импортируются. Однако с введением санкций этот импорт прекратился.

Фото: Wikipedia

Тем не менее, по информации Telegram-канала "Автострим", российскому автопроизводителю АВТОВАЗу будет оказана помощь со стороны южнокорейской компании. Кроме того, южнокорейская компания будет помогать АВТОВАЗу в производстве модели Lada Aura.

Как сообщает "Автострим", оригинальное кузовное оборудование для Lada Aura будет производиться южнокорейской фирмой. Кроме того, южнокорейская компания Tenergy получила заказ на оборудование, связанное с мелкими кузовными деталями автомобиля Lada Largus.

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