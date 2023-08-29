АВТОВАЗ столкнулся со значительными трудностями при производстве модели Lada Largus. Несмотря на то, что в течение длительного времени автомобиль производился в России, выяснилось, что многие комплектующие импортируются. Однако с введением санкций этот импорт прекратился.
Тем не менее, по информации Telegram-канала "Автострим", российскому автопроизводителю АВТОВАЗу будет оказана помощь со стороны южнокорейской компании. Кроме того, южнокорейская компания будет помогать АВТОВАЗу в производстве модели Lada Aura.
Как сообщает "Автострим", оригинальное кузовное оборудование для Lada Aura будет производиться южнокорейской фирмой. Кроме того, южнокорейская компания Tenergy получила заказ на оборудование, связанное с мелкими кузовными деталями автомобиля Lada Largus.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.