3 самые дорогие "Нивы" в России в августе 2023 года

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Lada Niva — это не только надежный внедорожник с современными функциями, но и коллекционное сокровище, которое может привлечь внимание истинных ценителей автомобильной истории, сообщает 110 km. ru.

Фото: openverse.org

Вне зависимости от выбранной модели, Lada Niva остается символом надежности и стойкости, пронесшимся через десятилетия и оставшимся актуальным и сегодня.

Lada 4x4 (2018) за 2 500 000 рублей

В одном из объявлений владелец предлагает Lada 4x4 2018 года выпуска с множеством доработок. Этот автомобиль был предметом тщательной модификации: усиление лонжеронов, добавление бамперов, установка багажника на крыше, лебедки и противотуманных фар, а также множество других изменений. Подвеска, салон и множество других аспектов были доработаны для создания уникального автомобиля.

Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" (1977) за 3 000 000 рублей

Другой коллекционный экземпляр — зеленая Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" 1977 года выпуска. Этот автомобиль, будучи одним из первых, имеет особое значение среди коллекционеров. Его история и надежность делают его востребованным объектом для тех, кто ценит классику и настоящее качество.

Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" (1980) за 23 000 000 рублей

Совершенно уникальный случай — красная Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" 1980 года выпуска, которая практически не имеет пробега и находится в идеальном состоянии. Этот автомобиль, будто капсула времени, позволяет окунуться в прошлое и ощутить настоящую атмосферу тех времен.

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