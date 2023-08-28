3 самые дорогие "Нивы" в России в августе 2023 года

Lada Niva — это не только надежный внедорожник с современными функциями, но и коллекционное сокровище, которое может привлечь внимание истинных ценителей автомобильной истории, сообщает 110 km. ru.
Вне зависимости от выбранной модели, Lada Niva остается символом надежности и стойкости, пронесшимся через десятилетия и оставшимся актуальным и сегодня.
В одном из объявлений владелец предлагает Lada 4x4 2018 года выпуска с множеством доработок. Этот автомобиль был предметом тщательной модификации: усиление лонжеронов, добавление бамперов, установка багажника на крыше, лебедки и противотуманных фар, а также множество других изменений. Подвеска, салон и множество других аспектов были доработаны для создания уникального автомобиля.
Другой коллекционный экземпляр — зеленая Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" 1977 года выпуска. Этот автомобиль, будучи одним из первых, имеет особое значение среди коллекционеров. Его история и надежность делают его востребованным объектом для тех, кто ценит классику и настоящее качество.
Совершенно уникальный случай — красная Lada (ВАЗ) 2121 "Нива" 1980 года выпуска, которая практически не имеет пробега и находится в идеальном состоянии. Этот автомобиль, будто капсула времени, позволяет окунуться в прошлое и ощутить настоящую атмосферу тех времен.
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