Ограничения на импорт из Грузии в РФ меняют картину российского авторынка

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После того как были ужесточены ограничения на экспорт американских автомобилей с двигателями объемом менее 1,9 литра в Россию из Грузии, грузинская сторона приняла решение временно приостановить поставки всех автомобилей в РФ. Этот запрет также распространяется на автомобили, которые реэкспортировались из Армении. Об этом сообщает "За рулём".

Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.

По информации источника, сотрудники пограничной службы уже начали отказывать в пропуске любых транспортных средств через пункт пропуска Верхний Ларс на территорию России.

После санкций Запада после февраля 2022 года Грузия значительно увеличила объём экспорта автомобилей в Россию, однако ещё больше автомобилей было отправлено в Армению.

Это было связано с тем, что российские экспортёры доставляли автомобили в Грузию, а затем перевозили их в Армению, проходя таможенные формальности и уже оттуда направляли в Россию по кратчайшему маршруту через пункт пропуска Верхний Ларс на границе Грузии.

Таким образом в Россию поступали в основном дорогие автомобили из США и ОАЭ, однако они не всегда соответствовали высоким стандартам качества.

Следует отметить, что грузинская таможенная служба начала создавать трудности для торговцев задолго до официального введения ограничений, что также привело к снижению объема автомобильных поставок ещё весной.

В связи с введением запрета на поставки через Грузию предполагается, что автомобильный поток может более активно направиться через Казахстан и Киргизию.

Несмотря на эти изменения, некоторые участники рынка считают, что ситуация не сильно отразится на ценах на автомобили. Большее влияние на рынок могут оказать ослабление российского рубля и повышение утилизационного сбора.

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