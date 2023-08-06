С пригнанными из-за рубежа автомобилями могут возникнуть сложности с техобслуживанием

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На данный момент большое количество машин ввозится в РФ по схеме параллельного импорта. Однако такие транспортные средства могут иметь подводные камни. Об этом рассказала "Российская газета" со ссылкой на специалистов компании "Росгосстрах" и сервиса по проверке автомобилей "Автокод".

Фото: avtonam .ru/changan/cs95-2019/

Эксперты отмечают, что важно уделить внимание юридической стороне вопроса. Продавец должен обладать полномочиями вносить изменения в ЭПТС и указать там в качестве собственника приобретаемого авто покупателя.

Также важно узнать, смогут ли дилеры, работающие в РФ, взять машину на гарантийное обслуживание.

"Некоторые отказываются делать это под разными предлогами — например, аргументируя тем, что данная модель была произведена не для российского рынка", — поделились эксперты.

В этом случае потребуется настойчивость и, возможно, готовность вести спор в юридической плоскости.

Если приобретается подержанный автомобиль, следует проверить историю его техобслуживания за рубежом. Важно смотреть не только на внешние характеристики машины. Следует выяснить, смогут ли такое транспортное средство обслуживать в России.

Более того, на экзотические автомобили страховые компании не могут оформить КАСКО.

"Например, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис КАСКО. Это говорит о том, что в России пока просто нет для этой модели СТОА, нет запчастей, нет специалистов по ремонту", — привёл пример автоэксперт.

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