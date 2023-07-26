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Производитель Jeep и Dodge Stellantis заявил о "скачке" выручки

2:22
Авто

Stellantis, автопроизводитель, объявил о заметном росте своих финансовых показателей за первую половину 2023 года. Чистая выручка компании увеличилась на 12% в годовом исчислении, а чистая прибыль выросла на 37%, благодаря увеличению поставок автомобилей.

Производитель Jeep и Dodge Stellantis заявил о "скачке" выручки
Фото: www. carscoops .com/2023/03/some-2020-2023-jeep-wrangler-models-have-a-useless-frame-stud-that-could-start-a-fire/

За отчетный период Stellantis, владелец брендов Jeep, Dodge, Peugeot и других, получил чистую выручку во втором квартале на сумму 98,4 млрд евро (108,8 млрд долларов) и чистую прибыль в размере 10,9 млрд евро. Компания подтвердила свой прогноз на 2023 год и даже повысила прогноз роста в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки с 5% до 7%.

Stellantis была образована в результате слияния итало-американского конгломерата Fiat Chrysler group и французской PSA Group в 2021 году и с тех пор активно развивает свои операции. Компания сообщила о росте консолидированных поставок на 9% до 3,202 млн единиц в годовом исчислении благодаря смягчению ограничений на поставки и нормализации уровней запасов.

Кроме того, продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) и автомобилей с низким уровнем выбросов (LEV) значительно выросли на 24% и 28% соответственно, достигнув отметок в 169 000 и 315 000 единиц.

Stellantis также провела программу выкупа своих собственных акций на сумму 700 млн евро за первую половину 2023 года и намерена завершить ранее объявленную программу обратного выкупа на 1,5 млрд евро к концу текущего года.

Генеральный директор Карлос Таварес подчеркнул, что успешные результаты компании подтверждают ее долгосрочную устойчивость и способность реализовать амбициозные планы. Он отметил, что для достижения бескомпромиссной трансформации компании необходимы совместные усилия и открытость со стороны всех сотрудников, чтобы справиться с внешними вызовами.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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