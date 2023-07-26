Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга

Начнем с обсуждения различных типов шлангов. Важно избегать покупки самого простого и дешевого шланга. Вместо этого целесообразно приобрести шланг с хорошо защищенным внешним слоем. Как уже говорилось, это может быть достигнуто за счет металлической оплетки или использования маслобензостойкой резины. Это означает, что внешние агрессивные факторы, такие как антифриз, грязь, масло и антиобледенители, не будут представлять для шланга угрозы.
Пара гофрированных шлангов идеально подходит для работ по замене антифриза. Они позволяют быстро слить охлаждающую жидкость, не забрызгивая моторный отсек. Кроме того, если охлаждающая жидкость еще в хорошем состоянии, то после ремонта ее можно без потерь вернуть в систему охлаждения.
Например, переднеприводные двигатели ВАЗ имеют отверстие в блоке цилиндров. В это отверстие идеально вписывается водяной шланг с гофрами. Второй шланг следует подсоединить к сливному отверстию радиатора. С помощью этих шлангов можно эффективно обслуживать автомобиль даже в тяжелых условиях, не теряя ни капли антифриза.
Резиновые шланги часто используются для охвата пружин, особенно в месте их соприкосновения с чашкой амортизатора. Это позволяет защитить детали от коррозии. Опытные водители также прикрепляют к виткам пружины отрезки полиуретанового садового инвентаря для снижения шума подвески.
При движении тяжело нагруженного автомобиля по плохим дорогам витки сильно сжимаются и соприкасаются на каждой неровности. Такие удары могут привести к разрушению защитного покрытия и преждевременному выходу детали из строя. В некоторых случаях катушка может просто отломиться.
Очень важно не допускать ошибок в этом вопросе. Обычные полиуретановые шланги при низких температурах становятся хрупкими. Поэтому лучше возить с собой более дорогие многослойные шланги из маслобензостойкой резины. Они не только более гибкие, но и выдерживают воздействие антиобледенительных реагентов, не разрушаясь со временем.
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