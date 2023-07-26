Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга

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Начнем с обсуждения различных типов шлангов. Важно избегать покупки самого простого и дешевого шланга. Вместо этого целесообразно приобрести шланг с хорошо защищенным внешним слоем. Как уже говорилось, это может быть достигнуто за счет металлической оплетки или использования маслобензостойкой резины. Это означает, что внешние агрессивные факторы, такие как антифриз, грязь, масло и антиобледенители, не будут представлять для шланга угрозы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пара гофрированных шлангов идеально подходит для работ по замене антифриза. Они позволяют быстро слить охлаждающую жидкость, не забрызгивая моторный отсек. Кроме того, если охлаждающая жидкость еще в хорошем состоянии, то после ремонта ее можно без потерь вернуть в систему охлаждения.

Например, переднеприводные двигатели ВАЗ имеют отверстие в блоке цилиндров. В это отверстие идеально вписывается водяной шланг с гофрами. Второй шланг следует подсоединить к сливному отверстию радиатора. С помощью этих шлангов можно эффективно обслуживать автомобиль даже в тяжелых условиях, не теряя ни капли антифриза.

Резиновые шланги часто используются для охвата пружин, особенно в месте их соприкосновения с чашкой амортизатора. Это позволяет защитить детали от коррозии. Опытные водители также прикрепляют к виткам пружины отрезки полиуретанового садового инвентаря для снижения шума подвески.

При движении тяжело нагруженного автомобиля по плохим дорогам витки сильно сжимаются и соприкасаются на каждой неровности. Такие удары могут привести к разрушению защитного покрытия и преждевременному выходу детали из строя. В некоторых случаях катушка может просто отломиться.

Очень важно не допускать ошибок в этом вопросе. Обычные полиуретановые шланги при низких температурах становятся хрупкими. Поэтому лучше возить с собой более дорогие многослойные шланги из маслобензостойкой резины. Они не только более гибкие, но и выдерживают воздействие антиобледенительных реагентов, не разрушаясь со временем.

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