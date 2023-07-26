Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армия РФ успешно отразила очередную атаку боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Трансфер Санчеса: 12 миллионов евро и бонусы
Американская премьера Лионеля Месси
РИА Новости: Россия активно переводит страны-партнёры на расчёты в рублях
Как в России: Население Японии сокращается, мигрантов все больше
Промышленность Германии меняет курс из-за высыхания Рейна
NYT: Киев направил опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны у Кременной
Мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины, угрожает Тайваню и Китаю
Рейтинги Нетаньяху падают из-за "судебного кризиса"

Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга

2:16
Авто

Начнем с обсуждения различных типов шлангов. Важно избегать покупки самого простого и дешевого шланга. Вместо этого целесообразно приобрести шланг с хорошо защищенным внешним слоем. Как уже говорилось, это может быть достигнуто за счет металлической оплетки или использования маслобензостойкой резины. Это означает, что внешние агрессивные факторы, такие как антифриз, грязь, масло и антиобледенители, не будут представлять для шланга угрозы.

Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пара гофрированных шлангов идеально подходит для работ по замене антифриза. Они позволяют быстро слить охлаждающую жидкость, не забрызгивая моторный отсек. Кроме того, если охлаждающая жидкость еще в хорошем состоянии, то после ремонта ее можно без потерь вернуть в систему охлаждения.

Например, переднеприводные двигатели ВАЗ имеют отверстие в блоке цилиндров. В это отверстие идеально вписывается водяной шланг с гофрами. Второй шланг следует подсоединить к сливному отверстию радиатора. С помощью этих шлангов можно эффективно обслуживать автомобиль даже в тяжелых условиях, не теряя ни капли антифриза.

Резиновые шланги часто используются для охвата пружин, особенно в месте их соприкосновения с чашкой амортизатора. Это позволяет защитить детали от коррозии. Опытные водители также прикрепляют к виткам пружины отрезки полиуретанового садового инвентаря для снижения шума подвески.

При движении тяжело нагруженного автомобиля по плохим дорогам витки сильно сжимаются и соприкасаются на каждой неровности. Такие удары могут привести к разрушению защитного покрытия и преждевременному выходу детали из строя. В некоторых случаях катушка может просто отломиться.

Очень важно не допускать ошибок в этом вопросе. Обычные полиуретановые шланги при низких температурах становятся хрупкими. Поэтому лучше возить с собой более дорогие многослойные шланги из маслобензостойкой резины. Они не только более гибкие, но и выдерживают воздействие антиобледенительных реагентов, не разрушаясь со временем. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Правила перевозки детей в автомобиле 2021
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Последние материалы
Эксперты ИКАР: Гречка к осени подоражает на 10%
Марочко: раненые военные ВСУ пропадают без вести на Купянском направлении
Ремейк сказки "Русалочка" принес $150 млн дохода
Житель Тюмени нашел способ покупать автомобили, экономя 48 процентов от стоимости
На 150% вырос спрос на китайские авто в Кранодарском крае
Foreign Policy: США необходимо взглянуть в лицо суровой правде
Цинк и медь до 20 раз превышают норму в старых некрополях
Politico: Запад до сих пор не согласовал план подготовки военных ВСУ к полётам на F-16
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три ошибки, которые допускают любители кофе
Россия помогла NASA восстановить связь с МКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников