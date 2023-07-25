3 причины, почему новая машина глохнет на ходу

Когда новый автомобиль внезапно глохнет во время движения, это приводит водителя, особенно неопытного, в шок. Такое происшествие не только сулит дорогостоящий ремонт, но и создает опасную ситуацию. Давайте разберемся в возможных причинах такой внезапной остановки.
Многие автомобили оснащены клапаном EGR (Exhaust Gas Recirculation), который перенаправляет часть отработавших газов из выпускного коллектора во впускной, снижая тем самым вредные выбросы. Проблема возникает, когда из-за заправки некачественным или грязным топливом клапан забивается сажей, что приводит к его мгновенному заклиниванию и сбою в работе.
В этот момент, особенно при торможении, когда обороты двигателя снижаются, двигатель глохнет. Для предотвращения подобных рецидивов необходимо снять клапан и очистить его от нагара.
Иногда после неожиданной остановки двигателя бывает очень сложно определить ее причину. Как правило, проверка начинается со свечей и катушек зажигания, которые оказываются в хорошем состоянии.
Затем внимание переключается на клапан управления холостым ходом, его можно даже заменить, но это не решает проблему. Так в чем же может быть причина? Возможно, дело в попадании влаги в датчик положения дроссельной заслонки.
Это происходит, когда компрессия в цилиндре снижается из-за нарушения герметичности камеры сгорания. Другими словами, повреждается тарелка или седло клапана.
Такие неприятные случаи часто происходят с любителями скорости или владельцами автомобилей, которые выезжают на гоночные трассы. Использование различных присадок для повышения октанового числа приводит к стуку в двигателе и выходу из строя деталей.
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