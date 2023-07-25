3 причины, почему новая машина глохнет на ходу

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда новый автомобиль внезапно глохнет во время движения, это приводит водителя, особенно неопытного, в шок. Такое происшествие не только сулит дорогостоящий ремонт, но и создает опасную ситуацию. Давайте разберемся в возможных причинах такой внезапной остановки.

Фото: bizshop.by

Клапан EGR

Многие автомобили оснащены клапаном EGR (Exhaust Gas Recirculation), который перенаправляет часть отработавших газов из выпускного коллектора во впускной, снижая тем самым вредные выбросы. Проблема возникает, когда из-за заправки некачественным или грязным топливом клапан забивается сажей, что приводит к его мгновенному заклиниванию и сбою в работе.

В этот момент, особенно при торможении, когда обороты двигателя снижаются, двигатель глохнет. Для предотвращения подобных рецидивов необходимо снять клапан и очистить его от нагара.

Датчик положения дроссельной заслонки

Иногда после неожиданной остановки двигателя бывает очень сложно определить ее причину. Как правило, проверка начинается со свечей и катушек зажигания, которые оказываются в хорошем состоянии.

Затем внимание переключается на клапан управления холостым ходом, его можно даже заменить, но это не решает проблему. Так в чем же может быть причина? Возможно, дело в попадании влаги в датчик положения дроссельной заслонки.

Прогоревшие клапаны

Это происходит, когда компрессия в цилиндре снижается из-за нарушения герметичности камеры сгорания. Другими словами, повреждается тарелка или седло клапана.

Такие неприятные случаи часто происходят с любителями скорости или владельцами автомобилей, которые выезжают на гоночные трассы. Использование различных присадок для повышения октанового числа приводит к стуку в двигателе и выходу из строя деталей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Машина глохнет на ходу - Какие могут быть причины