Транспортные средства, подверженные угонам в России

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В сфере угонов транспортных средств есть автомобили, которые особенно привлекают внимание преступников. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что, несмотря на лидерство в продажах, Lada по-прежнему будет привлекать воров. Однако радикальные изменения на рынке приведут к повышению уровня угоняемости других автомобилей, в частности, моделей китайских марок, а также Kaiyi, выпускаемого на калининградском заводе "Автотор". Эти автомобили будут пользоваться повышенным спросом у воров в силу своей доступности и привлекательности для служб такси.

Фото: avilon. ru/articles/sravnenie-kia-rio-i-hyundai-solaris/

В ближайшие три года ожидается рост числа краж китайских автомобилей в России. Эти автомобили будут похищаться как для разборки, так и для незаконной перерегистрации. Одной из главных целей будут Kaiyi, особенно после того, как "Автотор" нарастит объемы производства. Шапарин прогнозирует высокий спрос на недорогие "китайские" автомобили российской сборки.

Кроме того, несмотря на уход с российского рынка, Hyundai Solaris и Kia Rio останутся на первых местах в рейтинге угонов. Эксперт поясняет, что эти массовые автомобили всегда будут в числе наиболее часто угоняемых из-за их многочисленности. То же самое можно сказать и о популярном в странах Закавказья автомобиле Toyota Land Cruiser. С другой стороны, модели "немецкой тройки" — BMW, Audi и Mercedes-Benz — хорошо защищены от угона, поэтому их появление в рейтинге маловероятно.

По мнению Шапарина, кроссоверы китайских марок подвержены меньшему риску из-за относительно меньших объемов продаж. Тем не менее, спрос на автомобили китайских марок стремительно растет. В первом полугодии 2023 года в России было продано 168 тыс. китайских автомобилей, что превысило общий объем продаж предыдущего года.

Бестселлер — кроссовер Chery Tiggo 7 Pro — показал впечатляющий результат: 20 894 единицы. Он создал значительный отрыв от лидирующей на рынке Lada Granta, которую за полгода приобрели 98 113 россиян. Вторую позицию заняла Lada Niva с 38 160 покупателями.

Анализируя тенденции российского автомобильного рынка, становится очевидным, что некоторые автомобили подвержены угону в большей степени, чем другие. В связи с ростом популярности китайских марок автомобилей и их доступностью автовладельцам крайне важно принимать необходимые меры для защиты своих инвестиций от возможного угона.

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