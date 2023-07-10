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Дилеры снижают цены на новую Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа

2:16
Авто

В ответ на требование АвтоВАЗа не завышать стоимость своей флагманской модели дилеры Lada снизили цены на новую Lada Vesta. Автопроизводитель выразил обеспокоенность по поводу трех крупных дилеров — "Торгмаш", "АвтоГермес" и "Техинком", которые, как выяснилось, продавали Vesta NG с дополнительными функциями и наценками. После того как эта информация попала в СМИ, АвтоВАЗ жестко пообещал наказать продавцов, сократив их квоты и даже расторгнув договоры. Autonews. ru сообщает, что в настоящее время дилерские сети отреагировали на требования производителя.

Дилеры снижают цены на новую Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Снижение цен и подчинение АвтоВАЗу

Расследование в отношении трех московских автосалонов — "Торгмаш", "АвтоГермес" и "Техинком" — было проведено в июне. В результате АвтоВАЗ "настоятельно рекомендовал" убрать из салонов автомобили с предустановленными функциями, четко указывать их стоимость на ценниках, а в официальных прайс-листах выставлять только модели с заводской комплектацией.

Дилеры выполнили условия производителя. По данным Autonews. ru, в настоящее время как минимум три автосалона — один в столице и два в Подмосковье — продают Lada Vesta NG по рекомендованным "АвтоВАЗом" ценам. Более того, некоторые продавцы даже готовы предоставить дополнительные скидки при покупке автомобилей по кредитным программам или программам trade-in. Однако выставленные автомобили уже проданы, и сейчас дилеры предлагают оформлять заказы с периодом ожидания от одного до двух месяцев.

Ограниченность цветовой гаммы и дефицит оборудования

Следует отметить, что доступные цветовые решения ограничены. Так, например, Lada Vesta поставляется в белом или платиновом цвете кузова, а Granta — только в белом и черном. Однако "Нива" предлагается и в темно-зеленом цвете. Дилеры также выражают недовольство дефицитом комплектаций, в частности, отсутствием универсалов Vesta SW в версиях, отличных от базовой. Тем не менее, АвтоВАЗ принимает заказы на конкретные комплектации седана.

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Лада Цены Июль 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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