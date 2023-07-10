Растущая популярность китайских автомобилей в России: Рекордный год

Продажи автомобилей в России стали знаменательной вехой в первой половине 2023 года, поскольку китайские автопроизводители превзошли весь объем продаж 2022 года. Согласно данным "Открытия Авто", доля продаж китайских автомобилей в России выросла в четыре раза. Данные показывают впечатляющие 168 000 китайских автомобилей, проданных на российском рынке в первой половине 2023 года, что превышает общий объем продаж за предыдущий год. Этот всплеск привел к значительному увеличению доли рынка: на долю китайских автомобилей приходится 46% от общего объема продаж, по сравнению с 10,6% в прошлом.

Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

Траектория роста: Прогнозы для китайских брендов в России

Аналитики прогнозируют, что, исходя из текущей динамики продаж, китайские бренды, как ожидается, достигнут впечатляющих 380 000-400 000 продаж автомобилей в год. Ожидается, что примерно половина этих продаж будет приходиться на бренды, связанные с Chery Group, включая саму Chery, Omoda и Exeed.

Лидером среди китайских автомобилей является Chery Tiggo 7 Pro, который уже стал бестселлером. Дилерские центры успешно продали 20 900 единиц этого кроссовера с января по июль, что на 306% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Две другие модели марки Chery стабильно удерживают позиции в топ-10 самых востребованных автомобилей в стране: Tiggo 4 Pro (13 100 единиц) и Tiggo 8 Pro (8 500 единиц). В целом, за первое полугодие Chery продала впечатляющие 46 970 автомобилей, что отражает рост на 321% по сравнению с предыдущим годом. Дочерние бренды Chery, Exeed и Omoda, достигли продаж в 15 200 и 14 600 автомобилей соответственно.

Haval: Второй по величине китайский автомобильный бренд в России

Компания Haval, занимающая вторую по величине долю рынка среди китайских компаний в России, продемонстрировала значительный рост: за шесть месяцев было продано 39 900 автомобилей, что отражает рост на 242%. Кроссовер Jolion остается бестселлером Haval.

Geely: Восходящая звезда продаж автомобилей в России

Geely с гордостью занимает третье место с 32 600 проданными автомобилями, что на 312% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью этого бренда является кроссовер Coolray, который нашел 17 300 покупателей в России за первую половину 2023 года.

Changan: Расширение модельного ряда и продаж

Компания Changan, которая в первой половине этого года расширила свой модельный ряд до 12 моделей (сейчас еще больше), добилась продаж в 11 300 автомобилей, обеспечив себе четвертую позицию. В июне компании удалось продать на российском рынке 3600 автомобилей, что в десять раз больше, чем годом ранее. Если Changan сможет сохранить этот темп продаж, то, по прогнозам, к концу года они превысят отметку в 30 000 единиц.

Новые игроки из Китая выходят на российский рынок

В первой половине 2023 года на российский рынок вышли новые китайские игроки. К ним относятся BAIC, Hongqi, Jetour (входит в состав Chery в Китае, но работает независимо в России), Livan (принадлежит Geely), SWM, Kaiyi и Tank (принадлежит Great Wall наряду с Haval). Среди этих новичков Tank продемонстрировал самый успешный старт, продав 2200 автомобилей в России чуть менее чем за три месяца.

Растущий рынок с разнообразным ассортиментом китайских брендов

В дополнение к 19 китайским брендам, официально импортированным и проданным в России в первом полугодии, на российском рынке представлено около десяти других китайских брендов. В то время как Li Xiang и BYD в настоящее время продают автомобили десятками в месяц, эти бренды демонстрируют потенциал для роста в будущем.

Резкий рост продаж китайских автомобилей в России демонстрирует растущую популярность и признание китайских брендов на рынке. Поскольку китайские автопроизводители продолжают расширять свои предложения, улучшать качество продукции и удовлетворять растущие потребности российских потребителей, ожидается, что в ближайшие годы их доля на рынке продолжит расти.

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