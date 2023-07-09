В России стартуют продажи нового внедорожника

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AG 30 — переломный момент во внедорожном движении

Россия охвачена волнением, поскольку известный производитель Sherp представляет свой последний шедевр — AG 30. Разработанный в сотрудничестве с дальновидным инженером Алексеем Гарагашьяном, этот высокопроизводительный вездеход (ATV) уже выставлен на продажу.

Фото: www.drive2 .ru/b/543682387607815007/?key=XywXAAAAAABUa7v9S1bXCAAARzAqMOSMAQVfGAwLM9lnbuYl3BY

Несмотря на сходство со своим предшественником Sherp, AG 30 может похвастаться отличительными конструктивными усовершенствованиями и экстраординарными возможностями. Благодаря интуитивно понятной системе рулевого управления, движению колес с помощью маслонаполненных цепей и исключительной маневренности, обеспечиваемой планетарными механизмами, этот внедорожник призван переосмыслить приключения.

Представление AG 30: технические характеристики и особенности

1. Расширенное пассажирское и жилое пространство

Снегоболотоход AG 30 способен перевозить до десяти взрослых и разместить группу из четырех человек в своем автономном салоне. Общие компоненты с Sherp включают надежный японский 44-сильный дизельный двигатель Kubota под капотом в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Его непревзойденные внедорожные характеристики достигаются благодаря пневматической системе подвески с циркуляцией воздуха и бескамерным шинам сверхнизкого давления.

2. Непревзойденная универсальность

Способный преодолевать 35-градусные уклоны, перемещаться по различным поверхностям, включая снег и лед, и даже плавать по воде, AG 30 обеспечивает безопасность благодаря встроенной раме и корпусу из высокопрочного алюминия.

Грузоподъемность этой замечательной новинки составляет 1100 кг, что делает ее идеальным выбором для спасателей, исследователей ресурсов, строителей и геологов, которым требуется надежность в сложных условиях. При цене 6,9 млн. рублей AG 30 устанавливает новый стандарт внедорожного мастерства.

Следопыт: Алексей Гарагашьян и его видение

Месяц назад Алексей Гарагашьян, вдохновитель компании Sherp, попал в заголовки газет, зарегистрировав патент на новаторский внедорожник. Отклоняясь от концепции традиционного квадроцикла для снега и болот, Гарагашьян предпочел сохранить детали в тайне, сославшись на необходимость тщательного тестирования перед официальным представлением.

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