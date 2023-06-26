Changan представляет в России пикап Hunter Plus: Цены и комплектации

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Эта новинка призвана пересмотреть представление о пикапах как об утилитарных автомобилях. С прочной рамой, мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 226 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом по требованию, Hunter Plus позиционируется как "пикап бизнес-класса". Давайте рассмотрим технические характеристики, цены и особенности этого замечательного автомобиля.

Фото: www.drom .ru/catalog/changan/hunter/g_2020_16930/

Надежный дизайн и производительность

Пикап Hunter Plus может похвастаться впечатляющими размерами, сравнимыми с Toyota Tacoma. Его дорожный просвет составляет 225 миллиметров (239 миллиметров у Tacoma), а угол въезда и съезда — 28 и 26 градусов соответственно. Эти характеристики обеспечивают отличные внедорожные возможности, позволяя Hunter Plus с легкостью покорять различные местности. В Китае пикап поставляется в нескольких вариантах, включая 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, 163-сильный дизель и даже версию с механической коробкой передач. Однако на российском рынке предлагается исключительно бензиновый двигатель в паре с автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой BorgWarner.

Комфорт и безопасность

В варианте Comfort Hunter Plus оснащен полным светодиодным освещением, включая динамические указатели поворота. Рейлинги на крыше и боковые ступеньки повышают практичность и функциональность автомобиля. В салоне вы найдете 7,5-дюймовый бортовой компьютер, стандартную приборную камеру, 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей и аудиосистему с шестью динамиками. Пикап оснащен 18-дюймовыми колесами, что подчеркивает его внушительный вид на дороге.

Передовые технологии безопасности

Компания Changan уделяет большое внимание безопасности, внедряя различные передовые технологии в Hunter Plus. Он оснащен фронтальными подушками безопасности, системой экстренного торможения, системой помощи при движении по полосе, электронным контролем устойчивости и антиблокировочной системой тормозов с распределением тормозных усилий. Кроме того, пикап включает в себя полный набор функций безопасности, таких как система камер кругового обзора, датчики парковки, а также датчики света и дождя.

Ценообразование и гарантия

Changan Hunter Plus имеет конкурентоспособную цену в 3 309 900 российских рублей. Как официально представленная на российском рынке модель, он пользуется гарантией производителя, которая распространяется на пять лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

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