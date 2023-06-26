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Закажите настоящий цвет, говорит Fiat — он устраняет серую краску

2:10
Авто

Вступая в новую эру dolce vita, поклонники Fiat во всем мире ждут приятного события: итальянцы прекращают выпуск автомобилей серого цвета.

Это смелое решение не удивительно для "бренда радости, цвета и оптимизма", по словам Оливье Франсуа, генерального директора Fiat и директора по глобальному маркетингу Stellantis. "Мы бросили вызов условностям, прекратив производство серых автомобилей Fiat… Fiat стремится вдохновить людей на жизнь, наполненную позитивом и оптимизмом. Эта миссия будет воплощена и в грядущем Fiat 600e, электромобиле, предназначенном для семей и друзей".

Первой моделью Fiat, которая отказалась от серого цвета в своей цветовой палитре, стал выходящий в ближайшее время электромобиль 600e.

Тем не менее, все еще существует яркая палитра цветов, все они вдохновлены "новыми ценностями Dolce Vita и итальянской ДНК, которая определяет наш бренд". В текущем модельном ряду Fiat, включая New 500, 500 Hybrid, 500X, Panda и Tipo, теперь будут представлены белый Gelato, оранжевый Sicilia, оранжевый Paprika, красный Passione, Blu Dipinto di Blu, синий Italia, синий Venezia, зеленый Rugiada, зеленый Foresta, розовое золото и черный Cinema.

"Каждый оттенок носит выразительное название, напоминающее о захватывающих дух пейзажах Италии и сущности dolce vita", — добавляет Франсуа.

Исторически сложилось так, что серый цвет пользуется большой популярностью, особенно в Великобритании, где он является самым востребованным цветом для новых автомобилей. Только в 2022 году на него пришлось более четверти продаж новых автомобилей в этой стране. В Соединенных Штатах почти каждый пятый автомобиль имеет этот оттенок, что побудило автопроизводителей представить новое поколение серых цветов, призванных привлечь к себе внимание с помощью усиленной привлекательности.

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FIAT | Operation No Grey​
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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