Почему на АЗС одной сети часто разные цены

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Что касается цен на топливо, то они определяются вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), к которым относятся как государственные предприятия, такие как "Роснефть" и "Газпром нефть", так и крупные частные компании, такие как "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и другие. Поскольку они несут определенный уровень социальной ответственности, они стремятся устанавливать цены осторожно, избегая резких колебаний. Независимые АЗС, в свою очередь, корректируют цены в зависимости от ВИОК, либо немного снижая их, либо оставляя на прежнем уровне.

"В последнее время наблюдается тенденция к динамичному ценообразованию в течение дня. Раньше, лет 10 назад, для корректировки цен на АЗС нужно было вручную менять механические ценники на столбах, что было достаточно трудоемко, особенно когда это приходилось делать несколько раз в день", — рассказал в интервью порталу "АвтоВзгляд" Артем Скворцов, основатель сервиса оплаты топлива Benzuber.

В настоящее время большинство столбов подключены к кассовым системам. Это означает, что для изменения цифр на табло оператору достаточно нажать всего пару кнопок, что позволяет менять цены не реже, чем каждый час. Естественно, автозаправочные станции пользуются этим преимуществом. Анализируя график продаж топлива на конкретной станции, можно заметить, что цены на топливо обычно выше в часы пикового спроса.

Однако на ценообразование на конкретной АЗС влияет не только спрос клиентов. Администрация также учитывает такие факторы, как близость и цены близлежащих конкурентов, транспортный поток в данном месте и район, в котором расположена станция (цены на топливо всегда выше на "Рублевке" по сравнению с Бирюлево). Кроме того, учитываются расходы на аренду земли, зарплату персонала, коммунальные услуги и транспортировку топлива на АЗС.

Сегодня существует несколько сервисов, которые объединяют данные о ценах на АЗС на своих платформах. С помощью этих сервисов водители могут заранее ознакомиться с прайс-листами и выбрать наиболее оптимальный вариант. К таким сервисам относятся мобильные приложения "Яндекс.Заправки", Benzuber, "Мульти.Топливо", а также информационные порталы "MultiGO", "Бензин Прайс", "ОМТ-Консалт" и многие другие.

Программы лояльности многих сетевых АЗС также помогают защитить кошелек от лишних расходов. Хоть и небольшие, но скидки за бесконтактную заправку через смартфоны и топливные карты (не путать с бонусными картами) играют свою роль.

Поскольку автомобильное топливо является социально значимым товаром, власти стремятся не допустить стремительного роста цен. Как правило, все корректировки происходят в пределах инфляции. Однако существует риск второй волны коронавируса, что неизбежно скажется на ценах на топливо.

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