Замечен прототип Ford Mustang GT3: широкий кузов, выхлоп по центру

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Джим Фарли ранее намекал на его появление, и теперь мы наблюдаем за сильно замаскированным прототипом дорожного автомобиля Ford Mustang GT3. Запечатленный в действии на испытательном треке Ford, этот конкретный тестовый автомобиль представляет собой внушительный Mustang, украшенный характерным аэродинамическим комплектом и расположенным по центру выхлопом. Он отличается от нормы и, благодаря уникальной конфигурации выхлопной системы, вряд ли является моделью Shelby.

Фото: dolpxy. com/is-there-a-new-mustang-coming-out/

Естественно, все эти подсказки наводят нас на мысль, что мы наблюдаем готовое к дороге воплощение гоночного автомобиля Ford GT3. Расширенный корпус безошибочно угадывается под защитными покрытиями. Увеличенная ширина становится особенно заметной при наблюдении за замаскированным "Мустангом" спереди или сзади. На снимке сзади смутно видны двойные выпускные отверстия, выходящие из центра заднего бампера, что является отходом от традиционного расположения по углам. Агрессивно выглядящий спойлер незаметно прячется на крышке деки, его детали скрыты из-за нечеткости изображения.

Из-за расстояния, с которого были сделаны шпионские снимки, мы не можем окончательно подтвердить размер и модель шины. Тем не менее, дизайн боковин напоминает дизайн шин Michelin Pilot Sport Cup2 R. Несмотря на то, что текст неразборчив, в затемненной рамке после надписи обычно присутствует буква "R". Это говорит о том, что автомобиль оснащен шинами Michelin с самыми экстремальными дорожными характеристиками, которые идеально сочетаются с дорожным вариантом Mustang GT3.

Передняя часть остается сильно замаскированной, но часть ее внушительных размеров воздухозаборника и охлаждающего механизма видна сквозь обертки. Мы ожидаем, что этот отличительный передний бампер будет оснащен агрессивным сплиттером и, возможно, другими аэродинамическими компонентами.

По словам нашего надежного фотографа-шпиона, звук двигателя казался атмосферным, без какого-либо заметного воя нагнетателя. Опять же, это соответствует ожиданиям от GT3 Mustang, поскольку Ford, скорее всего, приберегает нагнетатель для модели Shelby. В связи с предстоящим запуском стандартных моделей Mustang в конце этого года, мы с нетерпением ждем дальнейших появлений этого ориентированного на трек Mustang в ближайшем будущем.

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Mustang GT3 Unveil at Le Mans | Bred to Race | Ford Performance