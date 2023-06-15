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Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект

2:59
Авто

Розничные инвесторы с энтузиазмом вливают деньги в акции Tesla, признавая ее не только доминирующей силой в индустрии электромобилей, но и перспективной ставкой на искусственный интеллект (ИИ). Последние данные Vanda Research свидетельствуют о значительном всплеске "бычьих" инвестиций розничных трейдеров в производителя электромобилей. Приток розничных потоков в Tesla превышает приток других EV-акций и даже акций искусственного интеллекта, согласно 10-дневной скользящей средней розничных потоков, проанализированных Vanda.

Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект
Фото: https://memeburn.com/motorburn/2022/08/model-y-integral-to-teslas-surging-success/

Для сравнения, розничные покупки акций EV, исключая Tesla, составляют всего 6% от среднедневных покупок Tesla. Более того, эти покупки составляют лишь 5-10% от среднедневных покупок Tesla, наблюдавшихся в последнем квартале 2020 года и первом квартале 2021 года, на которые пришелся пик притока инвестиций в Tesla.

Однако растущие инвестиции в Tesla нельзя объяснить исключительно верой в то, что компания будет доминировать в секторе EV. Ванда предполагает, что заметный рост акций Tesla в 2023 году можно частично объяснить ажиотажем вокруг технологии искусственного интеллекта. Эта тенденция способствовала росту цен на акции крупных технологических компаний в течение всего года.

В недавней записке исследовательская группа заявила: "С точки зрения розничной торговли, это не похоже на возрождение тенденции EV. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что розничные инвесторы в настоящее время рассматривают TSLA как представителя ИИ, а не только как историю EV".

Институциональные инвесторы также увеличили свои ставки на Tesla, что указывает на дальнейшее пространство для роста спроса на акции Tesla.

Несмотря на давние предупреждения генерального директора Элона Маска о рисках, связанных с ИИ, он уже несколько месяцев намекает на то, что Tesla может интегрировать ИИ в свою деятельность, подогревая ажиотаж вокруг ChatGPT. В апреле Маск незаметно основал в Неваде новый ИИ-стартап под названием X. ai, где предложил потенциальный запуск конкурента ChatGPT под названием TruthGPT.

Однако, несмотря на высокие показатели Tesla в 2023 году, компания продолжает сталкиваться с экономическими проблемами, вызванными высокой инфляцией и повышенными процентными ставками, которые оказывают давление на общий рынок. Кроме того, неоднократное снижение цен на модели автомобилей Tesla за последний год, направленное на борьбу с конкурентами, привело к снижению маржи прибыли. Это вызвало тревогу как среди аналитиков Уолл-стрит, так и среди инвесторов.

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24 часа ТОРГУЮ с помощью ChatGPT | Нейросеть для трейдинга
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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