Стоимость ОСАГО на новую Lada Vesta раскрыта

Узнайте стоимость комплексного страхования автомобиля (ОСАГО) для новой Lada Vesta NG. Последнее поколение Vesta, выпущенное в конце мая, предлагается по рекомендованной начальной цене 1 239 900 рублей. Эксперты опросили множество страховых компаний, чтобы предложить вам наиболее конкурентоспособные тарифы. Узнайте о доступных вариантах страхования для базовой модели Vesta NG и более мощного 106-сильного варианта.
ВСК Страхование предлагает один из самых привлекательных страховых пакетов для базовой модели Lada Vesta. В среднем полис комплексного страхования для 90-сильного варианта стоит всего 5 600 рублей. Если вы выберете 106-сильную модель, то страховая премия будет немного выше — чуть более 6 000 рублей.
ВСК Страхование предоставляет следующую разбивку цен на страхование ОСАГО на Lada Vesta NG:
В "АльфаСтраховании" комплексное страхование новой Lada Vesta NG стоит 7 535 рублей. Данный тариф распространяется на 30-летнего водителя с пятилетним стажем вождения, проживающего в Москве. При выборе 90-сильной модели страховая премия снижается на 10%.
Газпромбанк Автолизинг предлагает ряд тарифов на аренду личных автомобилей (кроме такси) для корпоративных клиентов. Ставки варьируются от 9 861 рубля до 26 296 рублей в зависимости от мощности двигателя.
Vesta NG, флагманская модель в линейке Lada, вышла на рынок 25 мая. Базовая модель доступна с 90- или 106-сильным 1,6-литровым двигателем, в то время как более мощный вариант является эксклюзивным для трех других версий. Седан, с которого начались продажи, предлагается в четырех комплектациях, в то время как универсал и его версия Cross доступны только в комплектации Comfort.
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