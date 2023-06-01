Стоимость ОСАГО на новую Lada Vesta раскрыта

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Узнайте стоимость комплексного страхования автомобиля (ОСАГО) для новой Lada Vesta NG. Последнее поколение Vesta, выпущенное в конце мая, предлагается по рекомендованной начальной цене 1 239 900 рублей. Эксперты опросили множество страховых компаний, чтобы предложить вам наиболее конкурентоспособные тарифы. Узнайте о доступных вариантах страхования для базовой модели Vesta NG и более мощного 106-сильного варианта.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Изучение стоимости страхования Lada Vesta NG

Доступные страховые тарифы от ВСК Страхование:

ВСК Страхование предлагает один из самых привлекательных страховых пакетов для базовой модели Lada Vesta. В среднем полис комплексного страхования для 90-сильного варианта стоит всего 5 600 рублей. Если вы выберете 106-сильную модель, то страховая премия будет немного выше — чуть более 6 000 рублей.

Подробное ценообразование от ВСК Страхование

ВСК Страхование предоставляет следующую разбивку цен на страхование ОСАГО на Lada Vesta NG:

5 632 рубля за базовую версию Lada Vesta NG с 90-сильным двигателем.

6 144 рубля за страховой полис на модель, оснащенную 106-сильным двигателем.

Конкурентоспособные тарифы в "АльфаСтрахование"

В "АльфаСтраховании" комплексное страхование новой Lada Vesta NG стоит 7 535 рублей. Данный тариф распространяется на 30-летнего водителя с пятилетним стажем вождения, проживающего в Москве. При выборе 90-сильной модели страховая премия снижается на 10%.

Гибкие возможности в "Газпромбанк Автолизинг"

Газпромбанк Автолизинг предлагает ряд тарифов на аренду личных автомобилей (кроме такси) для корпоративных клиентов. Ставки варьируются от 9 861 рубля до 26 296 рублей в зависимости от мощности двигателя.

Представляем Vesta NG — флагманскую модель Lada

Vesta NG, флагманская модель в линейке Lada, вышла на рынок 25 мая. Базовая модель доступна с 90- или 106-сильным 1,6-литровым двигателем, в то время как более мощный вариант является эксклюзивным для трех других версий. Седан, с которого начались продажи, предлагается в четырех комплектациях, в то время как универсал и его версия Cross доступны только в комплектации Comfort.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что лучше: Lada Vesta или "китаец"?!