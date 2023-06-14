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Как увеличить запас хода автомобиля: советы бывалых

3:16
Авто

Когда речь идет о максимальном повышении топливной эффективности автомобиля, типичные советы сводятся к снижению расхода топлива двигателем. Это простая концепция: используйте меньше бензина, и ваш автомобиль проедет большее расстояние на одном баке, увеличивая общий запас хода. Однако реализация таких стратегий часто требует от автовладельцев значительных жертв.

Как увеличить запас хода автомобиля: советы бывалых
Фото: https://miro.medium.com/

Эти изменения могут включать в себя заметные изменения в конструкции автомобиля или требовать не только радикального изменения стиля вождения, но и изменения общего подхода к транспортировке автомобиля.

Взаимосвязь между весом автомобиля и энергией, необходимой для его перемещения в пространстве, подчеркивает необходимость снижения веса автомобиля для повышения эффективности использования топлива.

Это подразумевает оставление пассажиров, отказ от запасного колеса и заправку только до четверти бака. Некоторые рекомендации доходят до того, что предлагают даже снять сиденья и отказаться от аудиосистемы. Однако не каждый автовладелец готов пойти на такие жертвы в погоне за экономией топлива.

Альтернативные методы увеличения пробега между заправками заключаются в уменьшении аэродинамических потерь. Этого можно добиться, если ездить с закрытыми окнами, не разгоняться до скорости более 70-80 км/ч, а на автомагистралях стараться держаться в попутном потоке с прицепом дальнего следования. Выполнение этих рекомендаций во многом зависит от личных предпочтений.

Другой подход предполагает адаптацию стиля вождения:

  • избегать резких ускорений,
  • минимизировать частоту торможений
  • и поддерживать обороты двигателя ниже 2000 об/мин.

Кроме того, отказ от использования топлива на такие предметы роскоши, как кондиционер или музыка, может способствовать повышению топливной экономичности. Однако важно признать, что такой подход может подойти не всем.

Стоит отбросить псевдонаучные средства экономии топлива, такие как "ионизаторы топлива" или волшебные добавки в моторное масло, которые утверждают, что полностью устраняют потери на трение. Такие утверждения необоснованны и не имеют научной достоверности.

Итак, что же можно сделать, чтобы свести к минимуму визиты на заправочную станцию? Удивительно, но ответ на этот вопрос довольно прост, однако лишь небольшое количество людей применяет его на практике. Заполнив топливный бак автомобиля почти до краев, оставив достаточно места для крышки, можно значительно увеличить запас хода автомобиля, иногда на 10% по сравнению с обычным.

Немногие водители знают, что этот способ позволяет добавить в автомобиль несколько дополнительных литров топлива, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

При среднем расходе топлива в 10 литров на 100 километров, использование этого способа позволяет водителям совершать меньше поездок на заправку. Самое приятное, что это не требует никаких модификаций автомобиля или изменения стиля вождения.

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Как УВЕЛИЧИТЬ дальность хода на ЭЛЕКТРОТЯГЕ до БЕСКОНЕЧНОСТИ???!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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