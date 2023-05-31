Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США

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Компания Stellantis под руководством своего генерального директора Карлоса Тавареса заявила о необходимости строительства еще одного или, возможно, двух крупных заводов по производству батарей для электромобилей в США. Таварес сообщил об этом во время пресс-конференции, состоявшейся на открытии гигафабрики, расположенной на севере Франции.

Фото: https://www. counterpointresearch .com/zh-hans/stellantis-bets-big-with-e30-billion-investment-plan-ev-business/

Он подчеркнул, что франко-итальянскому автопроизводителю потребуются аналогичные предприятия в Северной Америке, где они уже раскрыли планы по строительству двух объектов. Таварес также отметил, что Закон США о снижении инфляции создал в стране весьма благоприятную инвестиционную среду.

Stellantis, известная своими известными брендами, такими как Fiat и Peugeot, поставила перед собой цель достичь глобальной мощности производства батарей в 400 гигаватт-часов (ГВтч) к 2030 году.

Чтобы приблизиться к этой цели, они уже объявили о создании завода по производству батарей в Канаде и еще одного в штате Индиана в США. Кроме того, в настоящее время в Европе работают три гигафабрики, общая мощность которых составляет 120 ГВт-ч.

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Stellantis Spotlight: May 5, 2023