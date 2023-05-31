Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР
2024 Volvo EX30: малый уровень выбросов, большой уровень безопасности
2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью

Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США

1:15
Авто

Компания Stellantis под руководством своего генерального директора Карлоса Тавареса заявила о необходимости строительства еще одного или, возможно, двух крупных заводов по производству батарей для электромобилей в США. Таварес сообщил об этом во время пресс-конференции, состоявшейся на открытии гигафабрики, расположенной на севере Франции.

Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США
Фото: https://www. counterpointresearch .com/zh-hans/stellantis-bets-big-with-e30-billion-investment-plan-ev-business/

Он подчеркнул, что франко-итальянскому автопроизводителю потребуются аналогичные предприятия в Северной Америке, где они уже раскрыли планы по строительству двух объектов.

Таварес также отметил, что Закон США о снижении инфляции создал в стране весьма благоприятную инвестиционную среду.

Stellantis, известная своими известными брендами, такими как Fiat и Peugeot, поставила перед собой цель достичь глобальной мощности производства батарей в 400 гигаватт-часов (ГВтч) к 2030 году.

Чтобы приблизиться к этой цели, они уже объявили о создании завода по производству батарей в Канаде и еще одного в штате Индиана в США. Кроме того, в настоящее время в Европе работают три гигафабрики, общая мощность которых составляет 120 ГВт-ч.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Stellantis Spotlight: May 5, 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане

Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
От Урганта до Галкина*: кто из осудивших СВО телеведущих стал реже появляться на ТВ
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Последние материалы
Белгородский губернатор Гладков проинформировал о жертвах при обстреле ПВР
Генеральный директор Stellantis говорит, что компании нужны дополнительные аккумуляторные заводы в США
2024 Volvo EX30: малый уровень выбросов, большой уровень безопасности
2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников