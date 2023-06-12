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Почему аккумулятор может взорваться под капотом

2:23
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В основе этих катаклизмов лежит скопление горючих газов, обитающих в корпусе батареи и ожидающих своего часа, чтобы воспламениться при определенных обстоятельствах. Как правило, эти газы выходят наружу, когда сульфат свинца, побочный продукт разряда, достигает полного истощения — сигнал приближающейся опасности.

Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Таким образом, как мы ориентируемся во временах года, именно в суровых объятиях зимы аккумуляторы сталкиваются с самыми грозными испытаниями — бурным натиском условий, которые манят опасностью. Всего лишь одинокая искра, рожденная случайностью, способна пробудить дремлющего зверя, создавая условия для катастрофического взрыва. Вспомните, например, слабую хватку слабо закрепленной клеммы или переплетение проводов перемычки, отходящих от аккумулятора одного автомобиля, чтобы реанимировать другой.

Однако давайте не будем сбрасывать со счетов и роль генератора, неисправности которого являются приглашением к катастрофе. Его предназначение — обеспечивать измеренное напряжение ровно 14,2 единицы. Но если он осмеливается превысить этот порог, в электролите разгорается неугасимый огонь, ад, ищущий выхода, который, если его не контролировать, приводит к бурному рождению взрыва.

Еще один опасный виновник выходит из тени — скопление водорода, тихо накапливающегося в пределах батареи, проход которому преграждают остатки жизни. Когда этот злосчастный газ встречается с угарным газом, происходит трагическая химическая реакция — разрушительное высвобождение тепловой энергии, достаточное для того, чтобы два или три элемента превратились в огненную какофонию, взрыв из глубин их ядра.

Поэтому необходимо тщательно следить за уровнем заряда батареи, а также проверять функциональность генератора. Кроме того, давайте не будем упускать из виду важность поддержания надежных клеммных соединений, смазанных эликсиром специализированной смазки для защиты от неизбежного окисления. Примите эти меры предосторожности с непоколебимой решимостью, потому что они способны проложить путь, уводящий от пропасти взрыва, давая передышку и спокойствие.

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Разряжается аккумулятор на машине? 7 причин разрядки аккумулятора в автомобиле
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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