Jeep отзывает Grand Cherokee и Grand Cherokee L из-за рулевой колонки

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Fiat Chrysler US начала отзыв 89 327 единиц Jeep Grand Cherokee 2021-2023 модельных годов. По оценкам, около 1% внедорожников были собраны с неправильно установленным промежуточным валом в рулевой колонке. Эта проблема касается примерно 9 000 автомобилей Grand Cheroke, у которых промежуточный вал может отсоединиться от U-образного шарнира, соединяющего его с колонкой. Если связь между колонкой и колесами будет потеряна, водители могут потерять контроль над рулевым управлением, что может привести к аварии. Компания FCA U. S. заявила, что перед отсоединением промежуточного вала водители могут заметить люфт в рулевом управлении или услышать шум при поворотах. К счастью, сообщений об авариях или травмах, связанных с этим вопросом, не поступало.

Фото: www.renderhub. com/squir/jeep-grand-cherokee-srt-2016-vray

Проблема заключается не в самих компонентах. Согласно отчету об отзыве, представленному в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), причина кроется в неправильном ремонте, проведенном на сборочной линии Grand Cherokee.

Отзыв включает 35 407 единиц Jeep Grand Cherokee L, которые были произведены в период с 27 января 2021 года по 4 апреля 2023 года. Кроме того, под отзыв попадают 59 935 экземпляров Jeep Grand Cherokee, выпущенных с 19 октября 2021 года по 4 апреля 2023 года. 4 апреля Jeep внедрил новые инструкции по ремонту на своих предприятиях для устранения потенциальной проблемы.

Для устранения проблемы владельцам необходимо посетить официального дилера для проверки рулевой колонки. При необходимости технические специалисты произведут соответствующую замену промежуточного вала и сопутствующего оборудования.

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