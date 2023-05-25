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671-сильный Aston Martin DB12 улучшает выигрышную формулу

Авто

Aston Martin DB11, несмотря на то, что он по-прежнему очаровывает, подошел к концу своего жизненного цикла. Его преемник, Aston Martin DB12, сохранил свои элегантные пропорции, но при этом представил новый язык дизайна. Он также предлагает улучшенные технологические характеристики и значительно более мощный двигатель V8 с двойным турбонаддувом.

671-сильный Aston Martin DB12 улучшает выигрышную формулу
Фото: www.behance. net/gallery/90885733/Aston-Martin-DB12-%28video%29

Отличающийся классификацией Super Tourer, в отличие от классификации Grand Tourer своего предшественника, DB12 представляет собой тщательно обновленную эволюцию DB11. По словам представителя британской марки, DB12 включает в себя около 80% новых компонентов по сравнению с предшественником.

Дизайнеры украсили переднюю часть автомобиля более крупной решеткой радиатора, измененными фарами и модифицированным сплиттером. Кроме того, ширина купе была увеличена как спереди, так и сзади, что придало ему более мускулистую и властную осанку. На DB12 также дебютирует тонко измененная эмблема, которая будет присутствовать на всех будущих моделях Aston Martin. Характерные вентиляционные отверстия за передними колесами остались, а изменения, внесенные в заднюю часть автомобиля, относительно незначительны.

Внутри автомобиля значительным событием стало появление новой собственной информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном. Это имеет большое значение, поскольку во многих текущих моделях марки используется старая информационно-развлекательная система, заимствованная у Mercedes-Benz, управляемая с помощью сенсорной панели и циферблата. Новая система представлена на 10,25-дюймовом сенсорном экране и совместима с Android Auto и Apple CarPlay. Aston Martin подчеркнул, что это первая информационно-развлекательная система собственной разработки, и можно ожидать, что в ближайшие годы она распространится и на другие автомобили в модельном ряду марки.

Несмотря на эти усовершенствования, DB12 сохраняет некоторые аналоговые элементы. В то время как водителю предлагается цифровая панель приборов, на наклонной центральной консоли расположены кнопки, обеспечивающие пассажирам доступ к различным важным функциям, таким как климат-контроль, регулировка громкости звуковой системы и настройки выхлопа. Примечательно, что переключатель скоростей был включен, заменив кнопки переключения, присутствовавшие в DB11, что упрощает маневрирование.

DB12 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, генерирующим впечатляющую мощность в 671 лошадиную силу при 6 000 об/мин и 590 фунт-фут крутящего момента в диапазоне от 2 750 до 6 000 об/мин. Хотя Aston Martin приобрел этот двигатель у Mercedes-AMG, бренд доработал его собственными силами. Мощность передается на задние колеса через карданный вал из углеродного волокна и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Это означает значительное увеличение мощности по сравнению с предшественником. Для сравнения, на уходящем DB11 используется вариант этого восьмицилиндрового двигателя мощностью 528 лошадиных сил и 513 фунт-фут крутящего момента. Кроме того, клиенты могут выбрать 5,2-литровый двигатель V12, который не доступен для DB12, с мощностью 630 лошадиных сил и 516 фунт-фут крутящего момента.

Aston Martin утверждает, что DB12 может разгоняться от 0 до 60 миль/ч всего за 3,5 секунды и достигать максимальной скорости 202 миль/ч. Расположение силового агрегата обеспечивает исключительную управляемость DB12, поскольку двигатель установлен спереди посередине, а коробка передач интегрирована в заднюю ось, что оптимизирует распределение веса. Энтузиасты могут выбрать один из пяти режимов вождения: "мокрый", GT, спортивный, спортивный плюс и индивидуальный, каждый из которых отличается своими характеристиками.

DB12 включает в себя более продвинутые электронные функции, чем когда-либо прежде, превосходя ожидания, связанные с Aston Martin. Инженеры впервые для марки внедрили электронный задний дифференциал, обеспечивающий более быстрое прохождение поворотов и векторизацию крутящего момента. Кроме того, доступны четыре режима ESP.

В стандартную комплектацию входят стальные тормоза, а в качестве опции предлагается карбон-керамическая тормозная система, снижающая затухание тормозов и неподрессоренную массу почти на 60 фунтов.

Поставки Aston Martin DB12 должны начаться в третьем квартале 2023 года. Информация о ценах будет раскрыта позднее, поскольку окончательная стоимость будет зависеть от выбранных покупателями опций. Возможности индивидуализации обширны: покупатели могут выбрать специальные цвета краски, включая оттенки, вдохновленные классическими моделями марки, а также отделку экстерьера из углеродного волокна и спортивные сиденья.

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NEW Aston Martin DB12 - The Game Changer!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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