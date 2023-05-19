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Автомобильный завод "Москвич" получил рекордный заказ на 3 000 кроссоверов

1:29
Авто

Автомобильный завод "Москвич", известный своими исключительными производственными возможностями, недавно получил грандиозный заказ на производство 3 000 кроссоверов. Этот необычный заказ поступил от конгломерата People&People, который управляет такими популярными службами такси, как "Ситимобил" и "Таксовичкоф". С целью пополнения своего автопарка для этих служб, компания планирует приобрести значительное количество кроссоверов "Москвич 3". Соглашение об этом замечательном заказе было оформлено во время IV Международного транспортного фестиваля "СПбТранспортФест". Москвич" поставит агрегатору парк из 3 000 совершенно новых кроссоверов, оснащенных стандартными техническими характеристиками и автоматической коробкой передач.

Автомобильный завод "Москвич" получил рекордный заказ на 3 000 кроссоверов
Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Преимущества кроссоверов "Москвич" для ежедневных поездок

Под чутким руководством Дмитрия Пронина, генерального директора автомобильного завода "Москвич", эти кроссоверы считаются идеальным выбором для ежедневных поездок, обеспечивая пассажирам высокий уровень комфорта на протяжении всей поездки.

Сроки и наличие

Большая часть заказа будет выполнена "Москвичом" до конца текущего года. Кроме того, часть автомобилей будет доступна в рамках программы "СитиПарк", позволяющей клиентам приобретать полностью оборудованные автомобили для рабочих целей без предоплаты.

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Завод Москвич: конвейер заработал! / Как теперь собирают Москвич 3 на конвейере
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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