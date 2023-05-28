Зачем водителю знать температуру кипения моторного масла

Средняя температура масла в двигателе колеблется от 90 до 105 градусов Цельсия, и отклонение от этого диапазона может иметь неблагоприятные последствия для силового агрегата. Стоит отметить, что низкие значения нагрева смазки сравнительно менее опасны, чем высокие.

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Как правило, температура вспышки смазочного материала указывается на этикетке канистры, поскольку это обязательное требование, установленное производителем. Эта температура означает порог температуры кипения вещества. Кроме того, более качественные присадки в смазочном материале снижают вероятность отказа.

Когда люди говорят, что "масло закипело", они имеют в виду его пузырчатое состояние. Этот процесс приводит к образованию отложений, которые смешиваются с имеющимися остатками двигателя, засоряют пространства между деталями и скапливаются в масляных каналах. Как следствие, смазка теряет способность выполнять защитные функции, что приводит к износу двигателя. В худшем случае смазка превращается в темный осадок, что приводит к полному отказу двигателя.

Автолюбители определили критические высокотемпературные зоны:

выше 150 градусов Цельсия в картере двигателя,

выше 230 градусов Цельсия вокруг поршневых колец

и выше 310 градусов Цельсия в головке блока цилиндров.

Можно предположить, что беспокоиться не о чем, поскольку многие производители указывают температуру воспламенения масла 230-240 градусов Цельсия. Однако фактические значения могут быть гораздо ниже — от 150 до 190 градусов Цельсия.

Этот разброс зависит от состояния и конструкции двигателя. Если двигатель оснащен системой принудительной индукции и нагретая выхлопная труба проходит рядом с картером, то легко может произойти перегрев смазки. А если нарушена сама смазка, то неприятности становятся практически неизбежными.

В пробке такой двигатель быстро перегревается, в результате чего масло теряет свои защитные свойства. Определить эту проблему можно по характерным булькающим звукам, которые трудно перепутать с чем-то другим, или по черному выхлопному дыму. Чтобы избежать осложнений, мы настоятельно не рекомендуем жертвовать качеством масла и рекомендуем промывать двигатель при каждой замене смазочного материала. Такой подход помогает предотвратить перегрев и продлить срок службы вашего автомобиля.

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Температура кипения двухтактных масел