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Зачем водителю знать температуру кипения моторного масла

Авто

Средняя температура масла в двигателе колеблется от 90 до 105 градусов Цельсия, и отклонение от этого диапазона может иметь неблагоприятные последствия для силового агрегата. Стоит отметить, что низкие значения нагрева смазки сравнительно менее опасны, чем высокие.

Зачем водителю знать температуру кипения моторного масла
Фото: архив

Как правило, температура вспышки смазочного материала указывается на этикетке канистры, поскольку это обязательное требование, установленное производителем. Эта температура означает порог температуры кипения вещества. Кроме того, более качественные присадки в смазочном материале снижают вероятность отказа.

Когда люди говорят, что "масло закипело", они имеют в виду его пузырчатое состояние. Этот процесс приводит к образованию отложений, которые смешиваются с имеющимися остатками двигателя, засоряют пространства между деталями и скапливаются в масляных каналах. Как следствие, смазка теряет способность выполнять защитные функции, что приводит к износу двигателя. В худшем случае смазка превращается в темный осадок, что приводит к полному отказу двигателя.

Автолюбители определили критические высокотемпературные зоны:

  • выше 150 градусов Цельсия в картере двигателя,
  • выше 230 градусов Цельсия вокруг поршневых колец
  • и выше 310 градусов Цельсия в головке блока цилиндров.

Можно предположить, что беспокоиться не о чем, поскольку многие производители указывают температуру воспламенения масла 230-240 градусов Цельсия. Однако фактические значения могут быть гораздо ниже — от 150 до 190 градусов Цельсия.

Этот разброс зависит от состояния и конструкции двигателя. Если двигатель оснащен системой принудительной индукции и нагретая выхлопная труба проходит рядом с картером, то легко может произойти перегрев смазки. А если нарушена сама смазка, то неприятности становятся практически неизбежными.

В пробке такой двигатель быстро перегревается, в результате чего масло теряет свои защитные свойства. Определить эту проблему можно по характерным булькающим звукам, которые трудно перепутать с чем-то другим, или по черному выхлопному дыму. Чтобы избежать осложнений, мы настоятельно не рекомендуем жертвовать качеством масла и рекомендуем промывать двигатель при каждой замене смазочного материала. Такой подход помогает предотвратить перегрев и продлить срок службы вашего автомобиля.

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Температура кипения двухтактных масел
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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