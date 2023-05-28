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Зачем опытные автовладельцы устанавливают магнит в мотор

3:21
Авто

Каким бы исключительным ни было масло, заливаемое в двигатель, оно не может полностью устранить износ узлов трения. Что же именно происходит с двигателем во время его работы? Ну, детали цилиндропоршневой группы постепенно подвергаются износу, как и шатунные подшипники и подшипники коленчатого вала в их соответствующих положениях.

Зачем опытные автовладельцы устанавливают магнит в мотор
Фото: https://sportishka.com/

Весь этот процесс означает постепенное превращение деталей двигателя в слои металлической стружки. Представьте себе это, бит за битом. Вот в чем загвоздка: если эти частицы железного "песка" накапливаются в моторном масле, которое циркулирует по всей системе, они действуют как абразивы.

И когда они сталкиваются с теми самыми парами трения, угадайте, что? Они усиливают износ. Не очень хорошо, верно? Для решения этой проблемы было изобретено гениальное приспособление — масляный фильтр.

Большую часть времени этот важнейший компонент системы смазки работает безупречно. Но, увы, иногда дорогие, первоклассные фильтры становятся жертвой подделок.

Более того, в связи с растущими расходами на обслуживание автомобиля многие водители обращаются к непроверенным дешевым маркам масляных фильтров. В обоих случаях высока вероятность того, что эти фильтры не будут работать так, как нужно. И что это значит? Это значит, что металлические частицы износа будут упорно задерживаться в масле, способствуя ускоренному разрушению двигателя.

Не бойтесь, ведь существует простой способ защиты от таких ужасных обстоятельств. Он заключается в удивительном факте: блок двигателя, поршневые кольца, подшипники коленчатого вала и другие активно трущиеся детали двигателя изготовлены из магнитных сплавов железа.

Да, именно так — магнитных! Итак, вот гениальный план: давайте оснастим двигатель магнитом, который притягивает все эти надоедливые частицы износа. Нет, нам не нужно пытаться запихнуть магнит внутрь самого двигателя. Вместо этого мы можем удобно разместить его снаружи блока цилиндров, в непосредственной близости от масла, предназначенного для очистки системы.

Теперь давайте поговорим о двух наиболее эффективных вариантах установки магнита.

  • Вариант первый: мы прикрепляем его к масляному фильтру. Это идеальное расположение, поскольку оно гарантирует, что весь мусор будет скапливаться в одном месте.
  • Вариант второй: мы размещаем магнит на масляном поддоне двигателя. Но вот в чем загвоздка — еще лучше, если имеется защита двигателя, поскольку это расширяет возможности крепления нашего замечательного устройства. В этом случае мусор оседает на дно масляного поддона и остается там до замены масла.

Только не забудьте снять магнит с масляного поддона перед выполнением этой процедуры, чтобы не препятствовать сливу металлического износа вместе с отработанным маслом.

Применяя эти простые, но эффективные меры, мы можем уменьшить потенциальную опасность, которую представляет собой изнашивающийся мусор, и обеспечить более длительный срок службы нашего двигателя.

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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ на ПОИСКОВЫХ МАГНИТАХ - 107% ЗАРАБОТАЕТ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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