Премиальный китайский седан Voyah Passion: раскрыты цены для России

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510-сильный электрический седан из Китая выходит на российский рынок

Российская автомобильная сцена взбудоражена появлением мощного китайского седана Voyah Passion по цене 8,29 миллиона рублей. Российский дебют третьей модели бренда, премиального седана Passion, оснащенного электрической силовой установкой мощностью 510 лошадиных сил и запасом хода 483-608 километров, не оставил равнодушными автолюбителей. Первоначально в Россию поступит партия из 139 автомобилей в двух вариантах: стандартном и Long Range, отличающихся емкостью батареи — 82 и 109 киловатт-часов соответственно.

Фото: videospin. ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-voyah-passion-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/

Представление Voyah Passion

Voyah Passion, шедевр, может похвастаться двухмоторной трансмиссией, генерирующей впечатляющие 510 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Этот изысканный седан разгоняется от 0 до 100 километров в час всего за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 километров в час. В России модель доступна с адаптивной пневматической подвеской, расширенными возможностями полуавтономного вождения и замечательной тройкой экранов в салоне.

Наряду с традиционным центральным дисплеем и цифровой панелью приборов, на передней панели расположен дополнительный экран, предназначенный для пассажира. Общая длина этой цифровой панели составляет поразительные 1,4 метра.

Непревзойденная производительность и варианты аккумуляторов

Базовая версия Voyah Passion оснащена 82-киловатт-часовой батареей, обеспечивающей запас хода в 483 километра. При зарядке постоянным током батарея пополняется с 20 до 80 процентов всего за 30 минут. При медленной зарядке переменным током на полную зарядку уходит 5,2 часа. С другой стороны, вариант Long Range, оснащенный батареей емкостью 109 киловатт-часов, может преодолеть без подзарядки ошеломляющие 608 километров. Зарядка этой версии занимает всего 47 минут для быстрой зарядки или 6,7 часа для полной зарядки.

Роскошные характеристики и перспективы

Официальный российский сайт "Воя" с гордостью представляет модель Passion, подчеркивая изысканную обивку сидений из искусственной замши, светодиодное освещение и систему камер кругового обзора для повышения безопасности и удобства.

Помимо седана Passion, компания Voyah также официально представила в России две другие модели — минивэн Dream и кроссовер Free, доступные в гибридном и полностью электрическом вариантах. Гибридный вариант также появится в линейке Passion в ближайшем будущем.

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