Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах

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В теплое время года использование систем кондиционирования воздуха при открытых окнах автомобиля может служить разумным оправданием. Кондиционер, иначе называемый "AC", имеет свойство высушивать воздух, что может вызывать у некоторых водителей дискомфорт в носовых проходах. Однако открытие окон автомобиля противодействует этому эффекту и снижает вероятность того, что водитель заболеет.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Тем не менее воздушные дефлекторы в автомобиле направляют холодный воздух вниз, создавая прохладную атмосферу ниже уровня окна и заполняя пространство более плотным воздухом. Впоследствии, по мере поступления свежего воздуха в автомобиль, поверх холодной воздушной массы образуется теплый слой, который обеспечивает водителя и пассажиров кислородом и эффектом прохлады без ущерба для преимуществ кондиционера.

Несмотря на удобство предыдущего метода, эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах. Это может нанести вред системе климат-контроля и значительно сократить срок ее службы. Тем не менее езда без прогрева двигателя или громкая музыка также могут оказать негативное влияние. Поэтому владелец автомобиля сам решает, использовать ли ему систему кондиционирования с опущенными стеклами.

В холодную погоду водители могут использовать аналогичный подход по целому ряду причин.

Во-первых, этот метод может быстро высушить салон автомобиля, особенно если он переполнен и обувь пассажиров мокрая.

Во-вторых, это может помочь в размораживании замерзших стекол.

В-третьих, это может помочь предотвратить запотевание стекол.

Кроме того, водители могут открывать окна при включенном кондиционере, чтобы получить лучший обзор, особенно если окна покрыты слякотью. В таких случаях включенный кондиционер подает воздух на лобовое стекло, тем самым помогая устранить неприятные запахи в салоне автомобиля.

Однако эксперты не советуют использовать кондиционер и открытые окна одновременно в зимние месяцы. Это происходит по той же причине, что и раньше, так как может привести к преждевременному износу системы климат-контроля. Несмотря на это, правила созданы для того, чтобы их нарушать, не так ли?

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