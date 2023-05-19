Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла прокомментировало Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин
Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине
Иностранные СМИ: к 2030 году начнётся полноценная война НАТО — Россия. План уже готов
Мишустин совершит официальный визит в Китай 23-24 мая
Землячка Вячеслава Зайцева наживается на его имени после смерти модельера
Глава отдела по строительству Красногорского гидроузла заключён под стражу
"Турпром": турист из РФ поделился впечатлениями от поездки в Хургаду в конце 2022 года

Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах

2:28
Авто

В теплое время года использование систем кондиционирования воздуха при открытых окнах автомобиля может служить разумным оправданием. Кондиционер, иначе называемый "AC", имеет свойство высушивать воздух, что может вызывать у некоторых водителей дискомфорт в носовых проходах. Однако открытие окон автомобиля противодействует этому эффекту и снижает вероятность того, что водитель заболеет.

Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Тем не менее воздушные дефлекторы в автомобиле направляют холодный воздух вниз, создавая прохладную атмосферу ниже уровня окна и заполняя пространство более плотным воздухом. Впоследствии, по мере поступления свежего воздуха в автомобиль, поверх холодной воздушной массы образуется теплый слой, который обеспечивает водителя и пассажиров кислородом и эффектом прохлады без ущерба для преимуществ кондиционера.

Несмотря на удобство предыдущего метода, эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах. Это может нанести вред системе климат-контроля и значительно сократить срок ее службы. Тем не менее езда без прогрева двигателя или громкая музыка также могут оказать негативное влияние. Поэтому владелец автомобиля сам решает, использовать ли ему систему кондиционирования с опущенными стеклами.

  • В холодную погоду водители могут использовать аналогичный подход по целому ряду причин.
  • Во-первых, этот метод может быстро высушить салон автомобиля, особенно если он переполнен и обувь пассажиров мокрая.
  • Во-вторых, это может помочь в размораживании замерзших стекол.
  • В-третьих, это может помочь предотвратить запотевание стекол.

Кроме того, водители могут открывать окна при включенном кондиционере, чтобы получить лучший обзор, особенно если окна покрыты слякотью. В таких случаях включенный кондиционер подает воздух на лобовое стекло, тем самым помогая устранить неприятные запахи в салоне автомобиля.

Однако эксперты не советуют использовать кондиционер и открытые окна одновременно в зимние месяцы. Это происходит по той же причине, что и раньше, так как может привести к преждевременному износу системы климат-контроля. Несмотря на это, правила созданы для того, чтобы их нарушать, не так ли?

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зачем ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ В МАШИНЕ ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Последние материалы
Бивни мамонтов и череп носорога: водолазы похвастались находками на пляжах Уфы
В России лишат права на амнистию дезертиров, мародёров и предателей
Что надеть на пробежку: советы новичкам
Interia: восемь "золотых" правил улучшают работу сердца
El Pais: армия Украины начнёт контрнаступление в Артёмовске, Запорожье, Херсоне и Донецке
Онколог Карасёв проинформировал о "первых звоночках" особо опасного вида рака
РИА Новости: Евросоюз готовится к переводу экономики в военный режим ради ВС Украины
ИА "Промрейтинг" назвала главный недостаток московского климата по мнению жителей региона
Лидер США Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников