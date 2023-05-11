Дилеры Renault в России требуют возмещения убытков

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Дилеры Renault в России требуют от французского автопроизводителя компенсацию в размере 8,5 миллиардов рублей. Требование о компенсации было направлено генеральному директору Renault Жану-Доминику Сенарду, говорится в пресс-релизе Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД).

Фото: telegram

Дилеры предлагают Renault заключить соглашение о компенсации понесенных ими убытков. Если соглашение не будет достигнуто, дилеры готовы обратиться в суд, что может привести к репутационному ущербу для французского автопроизводителя и будущим трудностям с возвращением в Россию, говорится в сообщении РОАД.

За последние 20 лет дилеры Renault продали в России более 2,2 млн. автомобилей, имея более 150 дилерских центров по всей стране. Учитывая лояльность марки в России, заключение такого соглашения считается наиболее компромиссным решением, считают в РОАД.

По оценкам ассоциации, сумма в 8,5 млрд рублей — это затраты на покупку и аренду помещений для автосалонов, а также их реконструкцию под стандарты Renault, обучение персонала, различные закупки и кредиты. Также были подсчитаны упущенная выгода от продажи новых и подержанных автомобилей и расходы, понесенные из-за отсутствия поддержки со стороны автопроизводителя.

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