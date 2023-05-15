Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РБК: военком Карелии Артемьев пригрозил аннулировать в Карелии бронь от мобилизации
Диетолог: огурцы и смузи не подходят для разгрузочных дней
Ревнивый молодой человек из Североуральска ранил ножом свою девушку за телефонный звонок
Актриса Тарасова рассказала, почему Галкин* хочет через суд снять с себя статус иноагента
Шурыгин заявил о необходимости новой волны мобилизации в РФ
Врачи подключили вдовца Инны Чуриковой Глеба Панфилова к ИВЛ из-за ухудшения состояния
Стас Барецкий: "Киркоров организует конкурс "Руссовидение" в замке Аллы Пугачёвой"
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал российское ТВ
Арестович рассказал, как ВСУ планируют разбить армию РФ: задача — раздёргать противника по всему фронту

Никакой автосервис не сможет сделать качественный "антикор"

3:01
Авто

В сфере антикоррозионных составов стремление к долговечности — это бесконечная борьба.

Никакой автосервис не сможет сделать качественный "антикор"
Фото: paintbullrepair. com/our-services/rustproofing-and-undercoating/

Многие составы, в том числе содержащие битум, нефть, парафин и полимеры, были запатентованы как "вечные" антикоррозионные решения. Однако на практике эти составы имеют свои недостатки.

Битум, например, склонен к высыханию и растрескиванию при высоких температурах, оставляя металлический кузов автомобиля уязвимым для воды и реагентов. Парафин ведет себя аналогичным образом в холодную погоду, а жидкий пластик склонен к разрыву после полимеризации.

Что касается антикоррозионных составов на масляной основе, то они имеют тенденцию стекать под действием силы тяжести, со временем истончая защитный слой.

Хотя в некоторых рецептах советских времен в качестве ингредиента фигурирует "свиное сало", это решение не только несовершенно, но и технологически устарело. В результате гаражи и мастерские, специализирующиеся на антикоррозионной обработке, избегают свиного жира.

Однако существует секрет, известный энтузиастам "Сделай сам", который может обеспечить действительно надежную антикоррозионную обработку автомобиля. Он заключается в сочетании свиного жира с одним из современных препаратов, имеющих масляную основу.

Главное — избегать использования битума или других парафинов. Свиное сало выпускается в двух консистенциях — одна как сметана, другая как воск. Первый необходим для обработки внутренних полостей, а второй подходит для днища и крыльев.

Для создания раствора возьмите любой антикоррозийный состав на "масляной основе" и разбавьте его растопленным свиным жиром в соотношении примерно 3 к 1 для внутренних полостей. С помощью медицинского шприца или аналогичного устройства введите смесь через технологические отверстия во внутренние полости автомобиля, предварительно нагрев их строительным феном, чтобы состав хорошо распределился внутри.

Покончив с внутренними частями, смешайте более жидкое свиное сало с масляным "антикором" и нанесите смесь на днище и крылья автомобиля, предварительно очищенные вручную от грязи, с помощью кисти.

Конечно, этот метод рекомендуется только для энтузиастов "сделай сам", поскольку он может занять много времени, быть громоздким и грязным. Специализированные гаражи и мастерские, занимающиеся антикоррозийной обработкой, не будут утруждать себя таким подходом.

Однако симбиоз "свиного сала" и современного антикоррозийного состава на масляной основе способен проникнуть в каждую трещину, пропитать любую оставшуюся грязь и ржавчину и не высыхать (и не трескаться!) десятилетиями. Это идеальное решение, которое тает в жару и растекается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Удаление ржавчины на авто, простой способ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Последние материалы
Генерал Даннат: Запад может скоро оставить Киев без своей поддержки
Налоговая арестовала счета Модного дома Валентина Юдашкина: идёт проверка по задолженности
Минобороны: российские системы ПВО впервые сбили ракету Storm Shadow в зоне СВО
Соавтор закона об иноагентах рекомендовал Галкину* залечь в тину и не высовываться
Политолог-востоковед назвал второй тур выборов в Турции победой оппозиции
Новая Lada Vesta продается в России по цене 1,7 миллиона рублей: официальный старт продаж уже скоро
Невестка певицы Валерии пожаловалась на трудности в воспитании дочери Селин
Sky News: одно наступление может не помочь Украине достичь своих целей
Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что в центре Луганска в час пик прогремел взрыв
Роскачество оценило молочные бренды России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников