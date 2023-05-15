Никакой автосервис не сможет сделать качественный "антикор"

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В сфере антикоррозионных составов стремление к долговечности — это бесконечная борьба.

Фото: paintbullrepair. com/our-services/rustproofing-and-undercoating/

Многие составы, в том числе содержащие битум, нефть, парафин и полимеры, были запатентованы как "вечные" антикоррозионные решения. Однако на практике эти составы имеют свои недостатки.

Битум, например, склонен к высыханию и растрескиванию при высоких температурах, оставляя металлический кузов автомобиля уязвимым для воды и реагентов. Парафин ведет себя аналогичным образом в холодную погоду, а жидкий пластик склонен к разрыву после полимеризации.

Что касается антикоррозионных составов на масляной основе, то они имеют тенденцию стекать под действием силы тяжести, со временем истончая защитный слой.

Хотя в некоторых рецептах советских времен в качестве ингредиента фигурирует "свиное сало", это решение не только несовершенно, но и технологически устарело. В результате гаражи и мастерские, специализирующиеся на антикоррозионной обработке, избегают свиного жира.

Однако существует секрет, известный энтузиастам "Сделай сам", который может обеспечить действительно надежную антикоррозионную обработку автомобиля. Он заключается в сочетании свиного жира с одним из современных препаратов, имеющих масляную основу.

Главное — избегать использования битума или других парафинов. Свиное сало выпускается в двух консистенциях — одна как сметана, другая как воск. Первый необходим для обработки внутренних полостей, а второй подходит для днища и крыльев.

Для создания раствора возьмите любой антикоррозийный состав на "масляной основе" и разбавьте его растопленным свиным жиром в соотношении примерно 3 к 1 для внутренних полостей. С помощью медицинского шприца или аналогичного устройства введите смесь через технологические отверстия во внутренние полости автомобиля, предварительно нагрев их строительным феном, чтобы состав хорошо распределился внутри.

Покончив с внутренними частями, смешайте более жидкое свиное сало с масляным "антикором" и нанесите смесь на днище и крылья автомобиля, предварительно очищенные вручную от грязи, с помощью кисти.

Конечно, этот метод рекомендуется только для энтузиастов "сделай сам", поскольку он может занять много времени, быть громоздким и грязным. Специализированные гаражи и мастерские, занимающиеся антикоррозийной обработкой, не будут утруждать себя таким подходом.

Однако симбиоз "свиного сала" и современного антикоррозийного состава на масляной основе способен проникнуть в каждую трещину, пропитать любую оставшуюся грязь и ржавчину и не высыхать (и не трескаться!) десятилетиями. Это идеальное решение, которое тает в жару и растекается.

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