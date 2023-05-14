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Главная проблема с ремнями безопасности в автомобиле

1:34
Авто

Автовладельцы обычно чистят свои автомобили, по крайней мере, несколько раз в год, как снаружи, так и внутри. Однако, если большинство людей чистят сиденья, пластик и окна, они часто забывают о ремнях безопасности.

Главная проблема с ремнями безопасности в автомобиле
Фото: www.autotraffictickets. com/seatbelt-tickets/ny-passes-new-seat-belt-law-hopes-to-boost-safety/

Несмотря на то, что к ним прикасаются каждый раз, когда садятся в автомобиль, ремни безопасности часто остаются без внимания и со временем загрязняются, что может привести к потере эластичности защитной ткани.

Чтобы решить эту проблему, автомойки часто предлагают услугу чистки с использованием воды, пены и щетки для восстановления первоначального состояния ремня. Но это можно легко сделать и в домашних условиях с помощью чистящего раствора, способного бороться с жиром, и парогенератора. Распространено заблуждение, что парогенераторы стоят дорого, но их можно арендовать за разумную цену.

Чтобы очистить ремень безопасности, просто вытяните его на всю длину и закрепите, затем нанесите чистящий раствор, разведенный в ведре воды, и почистите его щеткой или губкой. Тщательно промойте его перед использованием парогенератора, чтобы проникнуть в поры и швы ткани. Этот процесс требует времени, но он того стоит.

После чистки ремни безопасности будут полностью восстановлены, и теперь можно ездить в белой рубашке, не беспокоясь о пятнах и разводах. Важно не забыть тщательно высушить их и предоставить природе позаботиться об остальном.

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Как работает ремень безопасности и каким образом он спасает вам жизнь
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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