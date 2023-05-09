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Mazda DX-Vision представляет спортивный автомобиль для ралли "Дакар"

1:44
Авто

Внедорожные спортивные автомобили становятся все более популярными среди автопроизводителей, и Mazda присоединилась к этому процессу с моделью DX-Vision.

Mazda DX-Vision представляет спортивный автомобиль для ралли "Дакар"
Фото: kelwaysvillage. com/mazda-2019-vision-review/14-new-mazda-2019-vision-review-new-concept-for-mazda-2019-vision-review-5/

Это высокопроходимое спортивное купе не было создано для производства, а появилось благодаря творческому уму стажера-дизайнера Mazda North America.

Тиффани Янг, студентка факультета транспортного дизайна, получающая степень MFA в Колледже творческих исследований, сотрудничала с настоящими дизайнерами Mazda для разработки DX-Vision в качестве своего дипломного проекта. Автомобиль имеет посадочное место 1+2, где водитель сидит в центре, подобно McLaren F1, а два пассажира сидят бок о бок позади.

Хотя Mazda DX-Vision не предназначена для производства, она демонстрирует многие элементы дизайна Mazda, включая фирменную пятигранную решетку радиатора и сложную наплавку кривых.

Янг стремился распространить "душу движения", японскую тему Mazda, на весь автомобиль, создавая впечатление скульптуры, которая соединяется спереди и сзади.

Хотя Mazda наиболее известна своими спортивными автомобилями с роторным двигателем и дорожными гонками, в прошлом компания участвовала в раллийных гонках. Несмотря на отсутствие планов по запуску DX-Vision в производство, сосредоточенность Mazda на внедорожниках и роскошных кроссоверах оставляет такую возможность открытой.

Поскольку автопроизводители продолжают экспериментировать с внедорожными спортивными автомобилями, очевидно, что нынешний состав студентов-дизайнеров внесет значительный вклад в их эстетическую привлекательность.

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Новая Mazda RX-9 – роторный монстр
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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