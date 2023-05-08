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Ram говорит о "новой силе", которая появится 10 мая

2:38
Авто

Май станет важным месяцем для любителей пикапов. Выпускается множество новых моделей, включая Ford Ranger 2024, Ranger Raptor, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado ZR2 Bison и Range Rover Sport.

Ram говорит о "новой силе", которая появится 10 мая
Фото: www.autoblog. com/2023/04/21/ram-rampage-compact-pickup-previewed-for-brazil/

Ram также выпустил девятисекундный тизер в социальных сетях, который говорит о том, что у них тоже есть кое-что в запасе. В тизере показан пейзаж пустыни со следами автомобилей и песчаной бурей, затем крупный план человека с биноклем и таинственный инопланетный звук.

Когда сцена возвращается к буре, можно увидеть пару фар и ревущий двигатель, направляющийся к камере. Тизер завершается текстом: "Новая сила высаживается" и датой выхода.

Хотя тизер может вызвать некоторое недоумение, кажется маловероятным, что Ram выпустит грузовик на тему "Звездных войн".

Вместо этого многие считают, что Ram либо представит новый пикап ниже Ram 1500, либо 1500 получит новый двигатель. Учитывая то, что по времени выпуск совпадает с Ranger и Ranger Raptor, вполне логично, что Ram хочет выпустить среднеразмерный грузовик, который сможет конкурировать с долгожданными новыми моделями Ford.

Однако, стоит отметить, что не было никаких патентных изображений, заявок на товарные знаки или утечек информации, которые позволили бы предположить, что новый небольшой грузовик действительно находится в разработке.

Звук двигателя в тизере — еще одна подсказка о том, что может быть что-то интересное. Хотя такой звук был бы необычен для современного рынка среднеразмерных грузовиков, он может иметь смысл в качестве нового силового агрегата для полноразмерного грузовика.

Есть предположения, что Ram 1500 2024 года получит рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane, который уже появлялся в различных линейках Stellantis.

Этот двигатель с двумя турбинами на 3,0-литровом агрегате является более мощной заменой 5,7-литровому Hemi V8, который используется в линейке Ram с 2003 года. Hurricane производит до 510 лошадиных сил и 500 фунт-фут крутящего момента, что делает его привлекательным вариантом для новой модели Ram.

В целом, еще предстоит узнать, что Ram приготовил для своих поклонников, но нам не придется долго ждать, чтобы узнать это.

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Ram Revolution Concept | Reveal
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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