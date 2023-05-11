Зачем нужно прогревать музыкальную систему в автомобиле

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При низких температурах даже самые элементарные звуковые системы могут поддаться воздействию холода. В Интернете можно найти множество анекдотов об автомобильных радиоприемниках, установленных на заводе, которые не смогли настроиться на радиостанции, а когда настроились, то издавали какофонию помех после того, как их оставили на ночь при минусовой температуре. В более дорогих аудиосистемах сенсорные панели замерзали, делая невозможным не только управление музыкой, но и климатом.

Фото: zdetails. ru/blog/kak-vybrat-magnitolu/

Это объясняется тем, что свойства материалов претерпевают метаморфозы в холодную погоду. Металлы и древесина изменяют свои свойства, и есть вероятность, что дорогостоящие колонки могут пострадать.

Следовательно, необходимо "прогреть" аудиосистему, но как этого добиться?

Прежде всего, необходимо правильно прогреть салон автомобиля, чтобы достичь комфортной температуры, что особенно важно для подержанных автомобилей с устаревшими CD-проигрывателями. После многих лет эксплуатации смазка в CD-приводах высыхает, что приводит к неисправностям в холодное время года.

CD-чейнджер может заклинить, или диск может застрять в звуковой системе. Кроме того, устройство чтения компакт-дисков может работать с перебоями во время сканирования диска.

Сабвуфер также нуждается в прогреве. Если он расположен под сиденьем водителя, это замечательно. Но если он находится в багажнике, вам придется подождать, пока теплый воздух дойдет до "ящика с инструментами". Ожидание окупится, потому что сабвуфер — дорогостоящий компонент, и его неисправность может нанести ущерб вашим финансам.

Колонки тоже требуют осторожного обращения, особенно те, которые прослужили более десяти лет. При низких температурах они становятся жесткими, а при увеличении громкости музыки испытывают повышенные нагрузки. В результате некоторые материалы, например, полиуретан, могут сломаться, когда динамик пытается увеличить громкость.

Вот рекомендация: сначала прогрейте салон автомобиля и только потом включайте музыку. Не стоит сразу включать тяжелую металлическую музыку на полную громкость.

Лучше включить мягкие мелодии на небольшой громкости, чтобы динамики прогрелись, и их эластичные составляющие стали более податливыми. После этого со спокойной душой включайте самую громкую металлическую музыку, которая у вас есть, и не беспокойтесь о сохранности ваших аудиокомпонентов. Они выживут.

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