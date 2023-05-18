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Как могут испортиться фары при ремонте

2:36
Авто

В Интернете можно найти множество информации о восстановлении мутных и непрозрачных фар. Традиционные методы, такие как замена всей фары, уже непрактичны, поэтому единственным вариантом остается ремонт. Состоятельные люди могут отдать свой автомобиль в специализированный сервис, а остальным придется справляться с этой задачей самостоятельно.

Как могут испортиться фары при ремонте
Фото: https://ukr.media/

К счастью, благодаря тому, что сотни инструкций и рекомендаций легко доступны, а необходимые элементы продаются повсюду, процесс можно завершить всего за пару часов. 

Перед началом процедуры надо помнить, что нанесение нового слоя краски может привести к неприятным последствиям.

Фары могут покрыться тонкой паутиной трещин. Проблема кроется в краске, крайне важно выбрать правильный состав, который восстановит внешний вид и функциональность оптики, не причинив вреда.

Раньше для стеклянных фар подходила любая краска. Однако, поскольку сейчас преобладают пластиковые фары, для этой задачи подходит только двухкомпонентный аэрозоль. Только так можно выполнить операцию без проблем и последствий. Нельзя использовать готовые составы или аэрозольные баллончики, а восстанавливать покрытие с помощью краскопульта можно только после смешивания обоих компонентов краски в правильной пропорции. Несоблюдение этих правил может привести к высокой вероятности растрескивания оптики, что в конечном итоге потребует ее вынужденной замены.

Стоит отметить, что существуют как глянцевые, так и матовые краски. "Шероховатая" поверхность на фарах не является идеальной, так как требуется максимальное светопропускание. Для операции по восстановлению оптики необходима только глянцевая краска.

Она будет не только лучше выглядеть, но и эффективнее выполнять свою задачу. Выбор неправильной краски может привести к появлению некрасивых подтеков при воздействии естественного тепла от ламп. К сожалению, успех зависит не только от навыков, но и от используемых материалов.

Ремонт оптики для восстановления светопропускающего колпачка не является сложной задачей. Достаточно обмотать все вокруг изолентой, взять наждачную бумагу и пульверизатор с подходящим составом краски, и ваши фары будут как новенькие.

Не забывайте обращать пристальное внимание на тип используемой краски, чтобы избежать печальных последствий. 

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Как бесплатно восстановить фары из любого состояния. Удаление глубоких царапин на пластиковых фарах.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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