Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны

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На протяжении более тридцати лет любимая Mazda Miata неоднократно появлялась на мировой арене в качестве автомобиля "специального выпуска". Последним дополнением к этой уважаемой коллекции стал лимитированный родстер MX-5 Kizuna, который будет продаваться исключительно в Великобритании в количестве всего 250 единиц.

Kizuna — это в основном косметический выпуск: 170 экземпляров будут выпущены в специальном цвете Machine Grey, а остальные 80 — в цвете Deep Crystal Blue, оба с мягким верхом из синей ткани премиум-класса. Интерьер отделан кожей Nappa цвета Light Stone от Mazda, а колеса — 16-дюймовыми яркими сплавами.

Kizuna будет стоить около 38 000 долларов и оснащаться 131-сильным 1,5-литровым двигателем Skyactiv-G, а в дилерских центрах Великобритании появится в следующем месяце.

За годы своего существования MX-5 получил несколько специальных версий, включая незабываемый оранжевый цвет Racing Orange четыре года назад, когда отмечалось тридцатилетие родстера.

Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в 3000 экземпляров и отличался ярким оранжевым оттенком сидений, дверей, приборной панели и тормозных суппортов.

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2024 Mazda MX-5 Kizuna special edition - Interior & Exterior