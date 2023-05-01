Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи ООН
Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки
Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada
Новый кроссовер Lada полностью раскрыт перед премьерой: FAW Bestune T55
Новые модели и комплектации Ford Bronco будут появляться на протяжении многих лет
Соскин: Запад нанёс удар в спину Украине отказом принять в НАТО и Евросоюз
Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать
Петросян рассказал, для чего ему потребовалась медицинская помощь, после сообщений о госпитализации
Книга заказов Volvo EX90 закрыта из-за "потрясающего приема"

Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны

1:26
Авто

На протяжении более тридцати лет любимая Mazda Miata неоднократно появлялась на мировой арене в качестве автомобиля "специального выпуска". Последним дополнением к этой уважаемой коллекции стал лимитированный родстер MX-5 Kizuna, который будет продаваться исключительно в Великобритании в количестве всего 250 единиц.

Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны

Kizuna — это в основном косметический выпуск: 170 экземпляров будут выпущены в специальном цвете Machine Grey, а остальные 80 — в цвете Deep Crystal Blue, оба с мягким верхом из синей ткани премиум-класса. Интерьер отделан кожей Nappa цвета Light Stone от Mazda, а колеса — 16-дюймовыми яркими сплавами.

Kizuna будет стоить около 38 000 долларов и оснащаться 131-сильным 1,5-литровым двигателем Skyactiv-G, а в дилерских центрах Великобритании появится в следующем месяце.

За годы своего существования MX-5 получил несколько специальных версий, включая незабываемый оранжевый цвет Racing Orange четыре года назад, когда отмечалось тридцатилетие родстера.

Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в 3000 экземпляров и отличался ярким оранжевым оттенком сидений, дверей, приборной панели и тормозных суппортов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024 Mazda MX-5 Kizuna special edition - Interior & Exterior
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич

ВСУ могут атаковать территорию России 9 мая.

МК: власти Киева намерены нанести удары по РФ и устроить теракты в День Победы
РВ: названы детали и последствия "мощнейшего" ночного удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
Одна полезная специя помогает при всех болезнях
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки
Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada
Новый кроссовер Lada полностью раскрыт перед премьерой: FAW Bestune T55
Новые модели и комплектации Ford Bronco будут появляться на протяжении многих лет
Соскин: Запад нанёс удар в спину Украине отказом принять в НАТО и Евросоюз
Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать
Петросян рассказал, для чего ему потребовалась медицинская помощь, после сообщений о госпитализации
Книга заказов Volvo EX90 закрыта из-за "потрясающего приема"
Полковник ВСУ Свитан: Путин хочет "взять" Бахмут к 9 мая и объявить об окончании СВО
Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников