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Пять неожиданных проблем, которые могут возникнуть с выхлопной системой

2:20
Авто

Начиная с основ, каждому автовладельцу важно понимать устройство выхлопной системы своего автомобиля. Возьмем для примера кроссовер Nissan Murano. Несмотря на то что он спроектирован как внедорожник с впечатляющими возможностями преодоления бордюров, его выхлопная система висит слишком низко и может быть легко повреждена даже в городе. А как мы все знаем, ремонт может влететь в копеечку.

Пять неожиданных проблем, которые могут возникнуть с выхлопной системой

Переходим к седану Lifan Solano, который может быть более доступным, но имеет свой собственный набор проблем. Со временем впускная труба подвержена растрескиванию на сварном шве, что может привести к внезапным и неприятным грохочущим звукам. К сожалению, часто эти проблемы проявляются сразу после покупки автомобиля, в результате чего новому владельцу не остается ничего другого, как взять на себя расходы по ремонту.

Не будем забывать о системе подвески — ее легко не заметить, но ее кронштейны подвержены ржавчине. Если не принять меры, наезд на препятствие на скорости может привести к тому, что глушитель отсоединится от трубы и окажется на дороге, что может представлять угрозу безопасности. И даже если сварные швы выдержат, ржавчина может разъесть их и вызвать ту же проблему.

Затем есть сильфон для глушителя, который служит в качестве виброизолятора. Он помогает снизить вибрации двигателя, которые могут влиять на выхлопную систему. Однако со временем он может износиться и начать рваться, в результате чего выхлопные газы просачиваются в салон. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Наконец, следует обратить внимание и на конденсат, который скапливается в выхлопной трубе. Если его слишком много, на корпусе глушителя могут появиться пятна ржавчины, что свидетельствует о том, что он начинает ржаветь изнутри. Это может привести к образованию дыр, которые могут быть опасны, если не принять меры.

Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля. Это не только убережет вас от дорогостоящего ремонта, но и обеспечит вашу безопасность во время движения.

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Серьезное заблуждение водителей о выхлопной системе АВТО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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