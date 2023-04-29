Пробка в жару: почему это может быть опасно для АКПП

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К сожалению, высокие температуры так же вредны для различных компонентов автомобиля, как и сильный холод, некачественное масло, нечастое техническое обслуживание и неоригинальные запчасти.

При повышении температуры до +30°C может возникнуть множество проблем, включая заметную потерю мощности двигателя из-за перегрева, проблемы с системами кондиционирования и охлаждения двигателя и даже возможный отказ тормозов.

Одним из самых удивительных последствий жары является то, что даже автоматическая коробка передач может не справиться с высокой температурой, что приводит к неустойчивому поведению автомобиля, о чем мы подробнее поговорим ниже.

Одним из признаков проблем, связанных с жарой, является повышение температуры трансмиссионного масла, которое может вызвать различные неисправности и представлять значительную угрозу для коробки передач. Если подобное происходило в прошлом, то это может быть связано не с нагревом, а с основной проблемой, игнорирование которой может привести к дорогостоящему ремонту. Повышению температуры трансмиссионной жидкости могут способствовать несколько факторов, включая низкий уровень масла, пониженное рабочее давление и изношенность жидкости.

Эти проблемы могут привести к тому, что температура масла превысит 120°C, что вредно для автоматической коробки передач. Поскольку жидкость ухудшается еще быстрее, износ коробки передач усугубляется, что может привести к выходу из строя соленоидов, фрикционных пакетов и других компонентов.

К счастью, для предотвращения повреждений существуют средства безопасности, например, электронная система, которая переключает автоматическую коробку передач в аварийный режим, когда что-то не в порядке, и предупреждает водителя сигнальной лампой на приборной панели.

Если это произошло, крайне важно немедленно прекратить использование коробки передач, вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в центр технического обслуживания.

В противном случае может возникнуть целый ряд проблем, которые приведут к необходимости замены коробки передач.

В жаркую погоду жидкость автоматической трансмиссии (ATF), которая циркулирует в коробке передач для смазки и охлаждения, теряет свою эффективность.

При повышении температуры вязкость ATF снижается, что напрямую влияет на движущиеся детали коробки передач и ускоряет их износ. Именно поэтому во многих автоматических коробках передач установлен контур охлаждения. Однако если возникают проблемы с системой охлаждения двигателя или коробки передач, например, низкий уровень охлаждающей жидкости, трансмиссия неизбежно перегревается.

Если автомобиль застрял в пробке, доведен до предела или используется с максимальной производительностью, на приборной панели загорится сигнальная лампочка перегрева, и потребуется дорогостоящий ремонт.

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