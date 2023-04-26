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Способ "открыть капот и послушать" не всегда работает для диагностики мотора

1:42
Авто

Перед покупкой автомобиля существует несколько способов проверки его состояния: от традиционного "открыть капот и послушать" до использования дорогостоящих сканеров и другого оборудования.

Способ "открыть капот и послушать" не всегда работает для диагностики мотора

Однако компьютерная диагностика двигателя была воспета как чудодейственный инструмент, позволяющий получить полную картину состояния трансмиссии и защищающий от проблем. К сожалению, это не всегда так.

Подробный диагностический отчет не дает полного представления о состоянии двигателя, поскольку сканеры не могут определить царапины в цилиндрах или состояние каталитического нейтрализатора. Поэтому необходимо применять альтернативные методы.

Хотя электронное устройство может определить проблемы с программным обеспечением, различные ошибки, хранящиеся в памяти блока управления, и состояние различных компонентов, оно не может определить, срабатывали ли когда-либо подушки безопасности. Кроме того, если блок управления был изменен, это будет невозможно обнаружить, и в автомобиле могут отсутствовать подушки безопасности, что может стать очевидным только после аварии.

Также очень важно учитывать, кто проводит диагностику, так как дилетант может не заметить ошибку, которая стиралась несколько раз, а внешне исправный автомобиль может иметь скрытую проблему.

Опытный механик может не только удалить ошибки, но и предсказать предстоящие проблемы по косвенным признакам и определить причину сбоев. Однако найти таких специалистов непросто, а во многих автосервисах не хватает квалифицированного персонала и дорогостоящего оборудования.

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Диагностика двигателя: зачем делают и как находят неисправности. Ремонт автомобиля с ЕвроАвто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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