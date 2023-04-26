Сажа влияет не только на автомобиль, но и на здоровье его водителя

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Хоть это может быть и не так страшно для "железного коня", важно отметить, что сажа способна попадать в двигатель через воздушный фильтр. В результате, фильтр может быстрее загрязниться и потребовать замены.

Бывают случаи, когда некачественные или неправильно установленные расходные материалы приводят к тому, что воздух засасывается через щели в пластиковом корпусе фильтра и резиновом уплотнении, позволяя саже и дорожной пыли проникать в двигатель. Данный процесс быстро загрязнит дроссельную заслонку, и потребуется тщательная очистка.

Даже при использовании самого качественного фильтра те же проблемы могут возникнуть, если лопнет шланг, идущий от корпуса воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Сажа и грязь могут обойти фильтр и замедлить работу автомобиля или даже вызвать его пробуксовку. Очень важно регулярно проверять герметичность системы впуска, особенно в "дымные" дни.

Воздействие сажи не ограничивается только автомобилями, оно может иметь серьёзные последствия для человека, особенно для тех людей, кто страдает аллергией или астмой. В этих случаях особенно важен салонный воздушный фильтр, а некачественные фильтры могут вызвать дискомфорт и отсутствие концентрации, что может привести к несчастным случаям.

Одним из решений является установка угольного или гипоаллергенного фильтра. Но из-за нехватки комплектующих и ухода компаний из России цены резко подскочили, а подделки стали обычным явлением. Стоит инвестировать в качественный фильтр от надёжного продавца, чтобы сделать приоритетом здоровье и безопасность.

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