Чехлы помогут сохранить долговечность салона автомобиля за небольшие деньги

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильные сиденья, будь они из ткани, кожи или бархата, обязательно загрязняются и изнашиваются.

Регулярная чистка может продлить срок службы сидений до 10 лет, но у кого есть время на тщательную еженедельную чистку? Большинство людей, в лучшем случае, прибегают к поездке на автомойку или откладывают её на потом, что в конечном итоге приводит к постепенному старению салона автомобиля.

Перетяжка или замена всего сиденья может быть комплексным решением, но обойдется довольно дорого. Первый вариант может стоить от 40-50 тысяч рублей для традиционного седана и до 100 000 для более крупного или дорогого автомобиля. Снятие и замена "кожи" сиденья также не является простой задачей, особенно в дорогих автомобилях, таких как Mercedes, и может потребовать модификаций из-за различий в моделях автомобилей.

Чехлы для сидений — самый дешёвый и практичный вариант. Прошли те времена, когда их нужно было делать самому или довольствоваться липкими "рубашками". Сегодня можно приобрести специализированные или даже каркасные чехлы, которые идеально подходят к сиденью, обеспечивают боковую поддержку и полностью обновляют интерьер, не требуя сложных работ.

Качественные и долговечные модели чехлов могут стоить до 12 000 рублей, но они значительно повысят перепродажную стоимость автомобиля и прослужат долгое время. Однако, избегайте дешёвых чехлов: они не прослужат долго.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Перешив салона KIA Carnival из "Черного в коричневый"