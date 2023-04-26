Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Военкор RT Газдиев показал удары ПТРК "Корнет" по позициям ВСУ в Марьинке
Ходаковский "утешил" криткующих СВО олигархов: ваши дети не сидят в окопах
В Красноярске полиция будет отгонять купающихся от места сброса воды с ТЭЦ
РИА Новости: целью наступления ВС Украины станет блокировка сухопутного коридора в Крым
Не всем обманутым пациентам белгородской клиники выплатили компенсацию ущерба
Мария Захарова сравнила действия США с вредностью Шапокляк из мультфильма о Чебурашке
Грибы из старой посуды для вашего сада: проявите смекалку и креативность
Депутат ГД Ивлев ответил пословицей на угрозу Киева уничтожить всё находящееся в Крыму

Чехлы помогут сохранить долговечность салона автомобиля за небольшие деньги

1:36
Авто

Автомобильные сиденья, будь они из ткани, кожи или бархата, обязательно загрязняются и изнашиваются.

Чехлы помогут сохранить долговечность салона автомобиля за небольшие деньги

Регулярная чистка может продлить срок службы сидений до 10 лет, но у кого есть время на тщательную еженедельную чистку? Большинство людей, в лучшем случае, прибегают к поездке на автомойку или откладывают её на потом, что в конечном итоге приводит к постепенному старению салона автомобиля.

Перетяжка или замена всего сиденья может быть комплексным решением, но обойдется довольно дорого. Первый вариант может стоить от 40-50 тысяч рублей для традиционного седана и до 100 000 для более крупного или дорогого автомобиля. Снятие и замена "кожи" сиденья также не является простой задачей, особенно в дорогих автомобилях, таких как Mercedes, и может потребовать модификаций из-за различий в моделях автомобилей.

Чехлы для сидений — самый дешёвый и практичный вариант. Прошли те времена, когда их нужно было делать самому или довольствоваться липкими "рубашками". Сегодня можно приобрести специализированные или даже каркасные чехлы, которые идеально подходят к сиденью, обеспечивают боковую поддержку и полностью обновляют интерьер, не требуя сложных работ.

Качественные и долговечные модели чехлов могут стоить до 12 000 рублей, но они значительно повысят перепродажную стоимость автомобиля и прослужат долгое время. Однако, избегайте дешёвых чехлов: они не прослужат долго.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Перешив салона KIA Carnival из "Черного в коричневый"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Украинский боевик в слезах о потерях ВСУ: "Мне тяжело это видеть"

ВСУ несут большие потери в зоне СВО.

РВ: военнослужащий ВСУ в слезах заявил о "бойне", где гибнут украинские солдаты
РИАН опубликовало список артистов с отменёнными концертами в городах РФ из-за поддержки ВС Украины
Артисты в России столкнулись с отменой концертов
МИД РФ послал устрашающие послания США
Наёмники из Франции расстреляли пленных российских бойцов
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
У трейдеров есть свои схемы. Европа по-хитрому поступила с Россией
Украинские Су-25 попытались атаковать позиции ВС РФ
Сенатор разъяснила, кому в мае поднимут пенсии на 7 500 рублей
Сенатор разъяснила, кому в мае поднимут пенсии на 7 500 рублей
Последние материалы
Автоэксперты: законопроект о разрешении тонировки боковых стекол — обыкновенный популизм
Олег Меньшиков заявил, что Сергей Бодров не обладал актёрскими способностями
США закупили рекордное количество нефтепродуктов РФ: на "разливе" Индия
Мардан высказался о записи разговора двух бизнесменов, критикующих СВО: это самое смешное
Ваша ящерица потеряла хвост: что с этим делать и как ухаживать за питомцем
Марочко: техника, переданная Украине странами НАТО, не справляется с непогодой в зоне СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ все увидят "своими глазами"
Импортное моторное масло подорожает в течение ближайших двух недель
РБК: в РФ в амбулаторном звене не хватает врачей-эндокринологов
Командующий силами спецопераций Украины Хоренко заявил о сложной ситуации в Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников