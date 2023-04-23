"Они более мягкие": Какие шины лучше всего выбрать на лето?

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

С повышением температуры воздуха водители часто меняют зимние шины на летние. Однако некоторые опытные водители выбирают всесезонные шины. Рассказываем о преимуществах всесезонных шин в летнее время.

В то время как летние шины хорошо ведут себя на сухом асфальте и обеспечивают превосходную управляемость, всесезонные шины обладают рядом заметных преимуществ, на которые стоит обратить внимание.

Например, в условиях непредсказуемой летней погоды в России всесезонные шины обеспечивают дополнительную устойчивость. Даже при неожиданном дожде и морозе такие шины обеспечивают лучшее торможение на мокрой дороге, снижая риск гидропланирования и обеспечивая лучшую управляемость. В холодную погоду всесезонные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой благодаря мягкости резины, в отличие от летних шин, которые становятся жестче при понижении температуры.

Кроме того, всесезонные шины более надежны на бездорожье, поскольку шины M+S обеспечивают лучшую надежность на мокрой поверхности, чем летние шины, которые часто проскальзывают на траве или влажной местности.

Это делает передвижение по загородной местности более комфортным, особенно после сильного дождя.

С точки зрения конструкции всесезонные шины более мягкие, обеспечивая более плавный ход на мелких и средних неровностях, в отличие от летних шин, предназначенных для скоростной езды.

Усиленные боковины, обычно встречающиеся в летних шинах с индексом XL, делают резину наиболее твердой, но при этом долговечной.

Наконец, всесезонные шины, как правило, тише своих летних аналогов. Хотя уровень шума зависит от рисунка протектора и модели шины, в целом, шины M+S издают меньше раздражающего гула.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Всесезонные шины: миф или реальность