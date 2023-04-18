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Subaru отзывает 2023 Ascent из-за возможного сдутия шин

1:39
Авто

Subaru столкнулась с очередной проблемой, связанной с шинами. Несколько месяцев назад японский автопроизводитель был вынужден отозвать небольшое количество кроссоверов Solterra из-за ослабления гаек крепления. На этот раз под отзыв попала модель Ascent 2023, но только в комплектации с 20-дюймовыми колесами.

Subaru отзывает 2023 Ascent из-за возможного сдутия шин

Причиной проблемы является потенциально поврежденный внутренний борт шины. Согласно отчету об отзыве, представленному Subaru в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, на заводе-изготовителе было обнаружено, что направляющий рычаг шиномонтажного станка неправильно выровнен, что создает чрезмерную нагрузку на борт шины во время монтажа.

Техник дилера уведомил компанию, обнаружив спущенную шину с разрывом боковины.

Это серьезная проблема, так как сломанные боковины могут привести к внезапному сдутию шины, что повышает риск аварии.

Отзыв затрагивает 4409 Ascents, произведенных в период с 5 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Во время плановой проверки был обнаружен несоосный кронштейн бусины, и проблема была устранена.

Хотя Subaru получила десять технических отчетов от дилеров о проблеме, компании не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с ней.

Решение проблемы заключается в том, чтобы доставить автомобиль к дилеру, где все четыре шины Falken будут заменены бесплатно.

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Новый Subaru Ascent 2023. Обзор рестайлинга Субару Ascent
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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