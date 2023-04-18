Subaru отзывает 2023 Ascent из-за возможного сдутия шин

Subaru столкнулась с очередной проблемой, связанной с шинами. Несколько месяцев назад японский автопроизводитель был вынужден отозвать небольшое количество кроссоверов Solterra из-за ослабления гаек крепления. На этот раз под отзыв попала модель Ascent 2023, но только в комплектации с 20-дюймовыми колесами.
Причиной проблемы является потенциально поврежденный внутренний борт шины. Согласно отчету об отзыве, представленному Subaru в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, на заводе-изготовителе было обнаружено, что направляющий рычаг шиномонтажного станка неправильно выровнен, что создает чрезмерную нагрузку на борт шины во время монтажа.
Техник дилера уведомил компанию, обнаружив спущенную шину с разрывом боковины.
Это серьезная проблема, так как сломанные боковины могут привести к внезапному сдутию шины, что повышает риск аварии.
Отзыв затрагивает 4409 Ascents, произведенных в период с 5 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Во время плановой проверки был обнаружен несоосный кронштейн бусины, и проблема была устранена.
Хотя Subaru получила десять технических отчетов от дилеров о проблеме, компании не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с ней.
Решение проблемы заключается в том, чтобы доставить автомобиль к дилеру, где все четыре шины Falken будут заменены бесплатно.
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